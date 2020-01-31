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Как работают медики в Ухане, где самая большая вспышка коронавируса: впечатляющий фоторепортаж

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Как работают медики в Китае / Getty imagies

Китайский город Ухань находится в апокалиптических условиях, поскольку там появился новый коронавирус, вызывающий респираторные заболевания.

Уже больше недели город находится под карантином, который, как говорят жители, вызывает нехватку продуктов питания и запасов, пишет boredpanda.

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Тысячи случаев заболевания в городе также дали чрезвычайную нагрузку на медицинскую систему, построили две импровизированные больницы, а медицинские работники приезжают со всей страны, чтобы бороться с вирусом.

На фотографиях медицинские сестры, готовятся к своей первой смене после перенаправления в Ухань, в отделение, где лечат коронавирус. На них видно масштабы подготовки, которую они должны пройти: подстричься и побрить виски, чтобы их медицинские шапки могли плотно прилегать к голове.

Коронавирус в Китае: как работают медики / фото: boredpanda.com

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение Китай Фотоновости
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