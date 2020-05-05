Как работать в офисе во время пандемии коронавируса: советы Супрун

С ослаблением ограничительных мер некоторые компании постепенно планируют выход из карантина и возвращение части сотрудников в офисы. Какой должна быть организация пространства в условиях пандемии коронавируса – читайте дальше.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Организация пространства и работы в офисе во время пандемии COVID-19

Соблюдение физической дистанции в два метра, поэтому в офисе должно быть достаточно пространства для этого. Для этого не обязательно делать отдельные пометки на полу, лучше объяснить сотрудникам важность физического дистанцирования и как можно придерживаться безопасной дистанции.

В общих помещениях (кухня, конференц-зал) установить лимит количества человек, которые могут там находиться, чтобы не возникало больших скоплений людей.

"Этот лимит стоит планировать с учетом возможности соблюдения физической дистанции в помещении. Логично, что чем меньше площадь помещения, тем меньше людей в нем может находиться. Например, расставьте столы и стулья на расстоянии двух метров, расставьте антисептики также на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы при необходимости им воспользоваться, не образовывались очереди", – порекомендовала Супрун.

Распечатайте и развесьте инструкции о том, как правильно мыть руки и как пользоваться антисептиком. Это полезно будет сделать во всех рабочих помещениях, туалете, кухне, возле зеркал. А также надо обеспечить всем необходимым для соблюдения гигиены рук.

Добавим, что стоит поставить антисептики в местах, где сотрудники смогут обработать руки до того, как зайти в помещение, например, прямо на входе.

Закрепить за каждым работником в офисе определенное рабочее пространство. В компаниях лучше прекратить практику, когда сотрудники меняют рабочие места и, скажем, каждый раз пользуются новыми компьютерами.



За каждым работником желательно закрепить его рабочее пространство / Фото: Unsplash

Проветривание и чистота воздуха. Регулярно проветривайте помещение, просто открывая окна. Сейчас можно держать окна открытыми в течение дня. Если такой возможности нет, делайте проветривание минимум раз в 1-2 часа. Если есть кондиционеры — обязательно проведите очистку фильтров.

Организация работы и графика. Разработайте график изменений, чтобы не все работники одновременно приходили в офис.

"Часть может продолжать работать дома, потом менять на другую, которая начала работу в офисе. Планируйте это, учитывая специфику вашей деятельности... Большие обсуждения и встречи продолжайте в формате онлайн. Предложите работникам, входящим в группы риска (людям старше 60 лет, людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни легких) продолжать работать из дома дальше", – добавила бывшая глава Минздрава.

Очищение поверхностей и дезинфекция. Наиболее эффективными для дезинфекции поверхностей являются разведенные бытовые отбеливающие растворы, спиртовые растворы, содержащие по меньшей мере 70% спирта, и наиболее распространенные бытовые средства для дезинфекции.

"Заболел — сиди дома". Поощряйте сотрудников не выходить на работу, если у них есть симптомы острой респираторной инфекции. Также обсудите изменения в работе, оплату и все, что касается этого вопроса, чтобы работники знали свои права и имели алгоритм действий в разных случаях.

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