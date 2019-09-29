Как распознать увеличенные аденоиды у ребенка

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Как выявить аденоиды
Как выявить аденоиды / Unsplash

В детстве аденоиды растут, постоянно увеличиваясь в размерах. Окончательно они исчезают после 15 лет.

Увеличение аденоидов является нормальным процессом для детей от 2 до 6 лет, ведь ребенок встречается с большой кучей раздражителей, рассказывает врач Дина Крылова.

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Хотя увеличение аденоидов – нормальный процесс, иногда они увеличиваются до слишком больших размеров. И именно тогда то, что должно защищать ребенка от раздражителей – мешает ему чувствовать себя здоровым.

 
Аденоиды – это

Это миндалины в горле, которые являются нормой в верхних дыхательных путях. Их основная функция – защита ребенка от вирусов, бактерий и аллергенов.

Чем чаще они с ними сталкиваются, тем больше растут, это называется гипертрофия аденоидов.

Стоит знать, что после 6 лет аденоиды должны уменьшиться. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что дети с 1-2 степенью гипертрофии аденоидов могут иметь более выраженные симптомы, чем дети с аденоидами 3 степени.

Як виявити аденоїди

Как проявляются увеличенные аденоиды

  • Затрудненное носовое дыхание (дыхание ртом);
  • Храп;
  • Отсутствие дыхания более 10 секунд.

Увеличенные аденоиды перекрывают носовое дыхание, тем самым провоцируя недостаточность кислорода головного мозга. Из-за этого ребенок имеет беспокойный сон, просыпается вялым или наоборот перевозбужден, возникают головные боли.

При увеличенных аденоидах, при ОРВИ, как правило, достаточно длительный насморк, который может длиться более 14 дней. То же касается и кашля.

Также стоит идти к врачу, если у ребенка постоянно возникают бактериальные инфекции уха (средний отит) или носа (бактериальный риносинусит). Это связано с тем, что аденоиды нарушают вентиляцию уха и отток слизи из носа.

Важно! ОРВИ до 8-10 раз в год – это нормальное явление, особенно для ребенка, который посещяет  детский сад.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Дети Профилактика заболеваний
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