Как распространяется коронавирус и почему важно мыть руки: впечатляющее видео

Количество зараженных китайским коронавирусом в мире увеличилось до 318 тысяч 657 человек. ВОЗ призывает соблюдать простые правила гигиены, чтобы не заразиться Covid-19.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обнародовал в инстаграме впечатляющее видео того, как может происходить заражение коронавирусом.

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Он написал, что быстрые меры предосторожности могут спасти много жизней. На видео показали пути распространения и передачи коронавируса. Авторы хотели подчеркнуть важность соблюдения обычных правил гигиены, таких как мытье рук.

Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется Covid-19

Коронавирус остается жизнеспособным в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавейке – до 2-3 дней. Поручни в транспорте, а также ручки дверей машин такси могут быть источниками бесконтактной передачи инфекции. Инфицированный коронавирусом мог пользоваться такси сутки назад, но эти поверхности могут заражать других пассажиров еще двое суток, если они не были продезинфицированы.

Однако коронавирус можно эффективно уничтожить обычными дезинфицирующими средствами.



Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / инфографика 24 канала

Главное о коронавирусе в мире

По состоянию на 22 марта на коронавирус заболели 318 657 человек, болезнь унесла жизни 13 676 человек. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 96 006 человек.

Коронавирус начал распространяться из Китая, именно там зафиксировали первый случай заболевания. Сейчас пик эпидемии в Китае уже прошел. От коронавирус вылечились почти 70 тысяч инфицированных.

Теперь Китай помогает другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия, а впоследствии получит Украина.

В США начали испытания вакцины от коронавирус на людях. Ранее китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала