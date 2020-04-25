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Как распространялся коронавирус в Украине: график областей

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Как распространялся коронавирус в Украине: график областей
Как распространялся коронавирус в Украине: график областей / Getty Images

Первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. По состоянию на 25 апреля инфицированные пациенты есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек.

Об этом сообщает канал Коронавирус_инфо в телеграме

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По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

"Число больных продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику к лучшему", – добавили в сообщение.

В телеграме опубликовано короткое видео, на котором показано, как в Украине растет число людей с подтвержденным коронавирусом и в каких областях.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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