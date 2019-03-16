Как рассказать партнеру, что вы не получаете с ним оргазма

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Как правильно говорить об оргазме в начале отношений
Как правильно говорить об оргазме в начале отношений / Pixaby

Действительно ли стоит говорить об этом в начале отношений? Да, это действительно необходимо, чтобы понять, чего ждать друг от друга. Если мужчина унижает, оскорбляет, говорит, что только с ним вы получаете удовольствие, то вы просто неправильно донесли эту информацию.

Любой адекватный и любящий мужчина поймет вас. Важно – не врать и не перекладывать ответственность на мужчину, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Нужно мужу объяснить сразу, чтобы он не ждал имитации и не думал, что проблема в нем. Должно быть понимание обоих партнеров, что им нужно работать вместе.

Если отношения длятся долго и мужчина убежден, что оргазм у вас есть, то не надо говорить, что вы никогда вместе с ним не испытывали максимального удовольствия.

 
Сексолог Ольга Василенко
"Говорите, что что-то изменилось и оргазм исчез. Теперь в привычных позах с привычными действиями его нет. Делайте акцент на то, что это ваша проблема и попросите о помощи. Большинство мужчин нормально воспринимают эту информацию".

Есть проблема. Иногда женщины даже в этом случае продолжают врать. Они думают, что проще и дальше молчать, но это не избавит вас от проблемы отсутствия оргазма. Все проблемы, которые происходят в паре, важно обсуждать. Даже оргазм.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс Новости Здоровье Женское здоровье Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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