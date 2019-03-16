Как рассказать партнеру, что вы не получаете с ним оргазма
Действительно ли стоит говорить об этом в начале отношений? Да, это действительно необходимо, чтобы понять, чего ждать друг от друга. Если мужчина унижает, оскорбляет, говорит, что только с ним вы получаете удовольствие, то вы просто неправильно донесли эту информацию.
Любой адекватный и любящий мужчина поймет вас. Важно – не врать и не перекладывать ответственность на мужчину, рассказала сексолог Ольга Василенко.
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Нужно мужу объяснить сразу, чтобы он не ждал имитации и не думал, что проблема в нем. Должно быть понимание обоих партнеров, что им нужно работать вместе.
Если отношения длятся долго и мужчина убежден, что оргазм у вас есть, то не надо говорить, что вы никогда вместе с ним не испытывали максимального удовольствия.
Есть проблема. Иногда женщины даже в этом случае продолжают врать. Они думают, что проще и дальше молчать, но это не избавит вас от проблемы отсутствия оргазма. Все проблемы, которые происходят в паре, важно обсуждать. Даже оргазм.
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