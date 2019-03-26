Как рассказать партнеру о венерических заболеваниях
Рассказать нужно обязательно. Потому что человек имеет право знать правду. Вам было бы приятно, если бы человек не поставил вас в известность и передал ЗППП? И отношения, которые основаны на секретах и лжи, обречены на неудачу.
Заболевание, передающееся половым путем (ЗППП) – такое же заболевание, как и многие другие, рассказала сексолог Ольга Василенко.
Читайте также: Безопасный секс: как попросить у партнера справку об отсутствии заболеваний
Беспорядочные связи повышают риски, но если у человека ЗППП, это не говорит о количестве партнеров в прошлом. ЗППП такая же инфекция, как и другие! Большинство ЗППП лечатся! А с ВИЧ, ВПЧ и герпесом можно совершенно спокойно жить.
Как рассказать о венерических заболеваниях:
1. Говорите до секса, в соответствующее время. Трудно сказать? Напишите смс\запишите голосовое сообщение.
2. Дайте человеку развернутую информацию о вашем заболевании. Риски, лечение, есть ли прививки от этого ЗППП.
3. Если человек решит не строить с вами отношения, то это его выбор. Вы же не хотели бы, чтобы вас в такой ситуации оставили без выбора?
4. Если вы принимающая информацию сторона, то взвесьте все "за" и "против".
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.