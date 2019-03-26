Как рассказать партнеру о венерических заболеваниях

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Как рассказать о венерических заболеваниях
Как рассказать о венерических заболеваниях / pixabay.com

Рассказать нужно обязательно. Потому что человек имеет право знать правду. Вам было бы приятно, если бы человек не поставил вас в известность и передал ЗППП? И отношения, которые основаны на секретах и лжи, обречены на неудачу.

Заболевание, передающееся половым путем (ЗППП) – такое же заболевание, как и многие другие, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко
“Почему мы так стесняемся? Почему считаем, что ЗППП могут быть только у людей легкомысленных, с большим количеством случайных связей? Сколько случаев, когда женщина выходит замуж девственницей и ей "приносит" ЗППП мужчина? А когда мужчина всю жизнь верен одной женщине, а у нее ЗППП?".

Беспорядочные связи повышают риски, но если у человека ЗППП, это не говорит о количестве партнеров в прошлом. ЗППП такая же инфекция, как и другие! Большинство ЗППП лечатся! А с ВИЧ, ВПЧ и герпесом можно совершенно спокойно жить.

Как рассказать о венерических заболеваниях:

1. Говорите до секса, в соответствующее время. Трудно сказать? Напишите смс\запишите голосовое сообщение.

2. Дайте человеку развернутую информацию о вашем заболевании. Риски, лечение, есть ли прививки от этого ЗППП.

3. Если человек решит не строить с вами отношения, то это его выбор. Вы же не хотели бы, чтобы вас в такой ситуации оставили без выбора?

4. Если вы принимающая информацию сторона, то взвесьте все "за" и "против".

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Секс СПИД ВИЧ Психология
Источник: Здоров'я 24
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