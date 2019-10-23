Как разнообразить секс: для чего используют анальные пробки и как это правильно делать

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Для чего нужна анальная пробка и как ею пользоваться
Для чего нужна анальная пробка и как ею пользоваться / Unsplash

Анальная пробка используется во время вагинального секса и может приносить удовлетворение обоим партнерам одновременно.

Как выбрать анальную пробку, для чего она и что с ней делать рассказала сексолог Ольга Карнеева.

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Для чего нужна анальная пробка

Анальная пробка – это удовольствие для обоих партнеров. Дело в том, что прямая кишка и вагина имеют между собой тонкую стенку, поэтому когда пробка вводится в анус, то частично заполняет и пространство вагины, благодаря чему ее объем уменьшается. Мужчине – плотнее и приятнее, а чувствительность женщины повышается.


Что дает анальная пробка

Как выбрать анальную пробку

Как и любые игрушки, они бывают разных диаметров. Для первого раза, конечно, стоит выбрать небольшого размера, а дальше можно начать экспериментировать с диаметром от 2,5 см и больше. Также ориентируйтесь на вес пробки и для начала выбирайте самую легкую. ⠀

Рельеф поверхности не имеет большого значения, однако некоторые мужчины говорят, что им приятнее с ребристыми.

Запомните! анальная пробка должна быть обязательно "на ножке", ведь это – ваша безопасность.

Они бывают с хвостиками, стразами, с вибрацией и даже с будильником, поэтому, если вам понравится, сможете расширять горизонты собрать целую коллекцию.

Анальные пробки бывают разных видов

Как использовать анальную пробку

Никогда не забывайте о гигиене секс-игрушки, мойте ее вовремя и не используйте для смазки ничего, кроме лубриканта. Используйте лубрикант и только на силиконовой основе (водная основа используется для вагинального секса). Как правильно ухаживать за секс-игрушками и их стерильностью вы можете прочитать здесь.

Пользуясь анальной пробкой, особенно, если она металлическая, обратите внимание на ее температуру – она должна быть теплой.

Не переживайте слишком сильно – это лишь 5 сантиметров и к этому не нужно особенно готовиться, главное – чтобы не было сильных позывов в туалет.

Когда женщина привыкнет и научится расслабляться с ней, – это автоматически подготовит ее к анальному сексу. Не бойтесь экспериментировать в постели, ведь качество секса зависит только от вас обоих.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Секс
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