Как разные виды алкоголя влияют на ваше поведение

Различные виды алкоголя совершенно по-разному влияют на наше настроение, выяснили ученые. Крепкие напитки могут вызвать агрессию, слезы или сексуальное желание, а красное вино и пиво, наоборот, заставляют расслабиться.

В рамках глобального исследования были опрошены около 30 тысяч человек в возрасте от 18 до 34 лет из 21 страны, пишет ВВС.

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Все респонденты употребляли пиво, вино и крепкий алкоголь, и многие из них признавались, что каждый тип напитков имел на них свое влияние.

Выводы исследования об употреблении алкоголя

Красное вино вызвало у людей сонливость в большей степени, чем белое; Респонденты чаще всего говорили, что чувствуют себя расслабленно, когда пили красное вино или пиво; Более 40% опрошенных признались, что употребление спиртных напитков помогает им чувствовать себя сексуально привлекательными; Больше половины сказали, что крепкий алкоголь придает им энергии и уверенности; При этом треть респондентов сказали, что чувствовали агрессию после употребления крепких напитков; Крепкий алкоголь в большей мере ассоциировался с такими чувствами, как агрессия, болезненность, беспокойство и желание плакать; Мужчины чаще испытывали агрессию от любых типов алкоголя, чем женщины (особенно это проявлялось у любителей выпить)

Однако эти выводы показывают лишь корреляцию изменения настроения с алкоголем, но не объясняют причины этих изменений.



Вино и пиво расслабляют //unsplash.com

Медики отмечают, что важным фактором в исследовании было место, в котором люди употребляют алкоголь: респондентов спрашивали, выпивали они у себя или вне дома.

"Молодые люди обычно предпочитают пить крепкие напитки на вечеринке вне дома, а вино чаще пьют в домашней атмосфере, за обедом или ужином", – объясняет он.

Сколько можно пить алкоголя?

Британские ученые установили, что для безопасного употребления алкоголя рекомендуется выпивать не более 14 условных единиц в неделю – это примерно соответствует 12 порциям крепкого алкоголя (по 25 мл), шести пинтам пива или шести бокалам вина объемом 175 мл.

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