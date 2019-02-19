Как разные виды алкоголя влияют на ваше поведение

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Разные виды алкоголя по-разному влияют на поведение
Разные виды алкоголя по-разному влияют на поведение / unsplash.com

Различные виды алкоголя совершенно по-разному влияют на наше настроение, выяснили ученые. Крепкие напитки могут вызвать агрессию, слезы или сексуальное желание, а красное вино и пиво, наоборот, заставляют расслабиться.

В рамках глобального исследования были опрошены около 30 тысяч человек в возрасте от 18 до 34 лет из 21 страны, пишет ВВС.

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Все респонденты употребляли пиво, вино и крепкий алкоголь, и многие из них признавались, что каждый тип напитков имел на них свое влияние.

Выводы исследования об употреблении алкоголя

  1. Красное вино вызвало у людей сонливость в большей степени, чем белое;
  2. Респонденты чаще всего говорили, что чувствуют себя расслабленно, когда пили красное вино или пиво;
  3. Более 40% опрошенных признались, что употребление спиртных напитков помогает им чувствовать себя сексуально привлекательными;
  4. Больше половины сказали, что крепкий алкоголь придает им энергии и уверенности;
  5. При этом треть респондентов сказали, что чувствовали агрессию после употребления крепких напитков;
  6. Крепкий алкоголь в большей мере ассоциировался с такими чувствами, как агрессия, болезненность, беспокойство и желание плакать;
  7. Мужчины чаще испытывали агрессию от любых типов алкоголя, чем женщины (особенно это проявлялось у любителей выпить)

Однако эти выводы показывают лишь корреляцию изменения настроения с алкоголем, но не объясняют причины этих изменений.

Вино
Вино и пиво расслабляют //unsplash.com

Медики отмечают, что важным фактором в исследовании было место, в котором люди употребляют алкоголь: респондентов спрашивали, выпивали они у себя или вне дома.

"Молодые люди обычно предпочитают пить крепкие напитки на вечеринке вне дома, а вино чаще пьют в домашней атмосфере, за обедом или ужином", – объясняет он.

Сколько можно пить алкоголя?

Британские ученые установили, что для безопасного употребления алкоголя рекомендуется выпивать не более 14 условных единиц в неделю – это примерно соответствует 12 порциям крепкого алкоголя (по 25 мл), шести пинтам пива или шести бокалам вина объемом 175 мл.

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Теги: Здоровье Психология Алкоголь Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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