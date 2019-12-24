Как разумно подготовиться к праздникам, чтобы уберечься от стресса, – Супрун

Этот эксперимент называется "Праздничный дневник". Он поможет или лучше почувствовать радость от того, что вы делаете, или найти ситуации, где можно что-то улучшить.

Для эксперимента понадобятся только бумага и ручка, и немного осознанности, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Запишите, сколько денег вы потратили на предпраздничные закупки или сохраните чеки



Посчитайте, сколько примерно времени у вас ушло на то, чтобы все заказать, найти и принести домой. Запишите, как вы при этом чувствовали: были преподнесены, довольны, вдохновленные, приятно или неприятно уставшие, опустошены или раздражены. Подумайте, хотите ли ходить за покупками. Если предрождественские покупки вас вдохновляют и радуют, то это чудесно, а если нет, то стоит задуматься.

Подготовка дома к празднованию



Праздничные украшения, особенно на осмотр соседям и прохожим, свидетельствуют о том, что хозяева дома достаточно удачливы и открыты для общения.

Подумайте и запишите, будете ли украшать свой дом к праздникам, приятно ли вам это, и главное, берет ли вся семья участие в этих приготовлениях? Бывает такое, что этот ритуал является ценным и приятным – его потом вспоминают дети и лелеют воспоминания об украшениях и огоньках. А бывает такое, что пока распутают гирлянду, то успевают рассориться.

Когда украшение дома к праздникам в радость всем, или вы это радостно делаете сами и семья вам благодарна за это – поздравляем. Но если это становится предпраздничным ритуальным стрессом, тогда стоит задуматься, стоит ли оно того.

Кухонный марафон



Запишите, сколько времени ушло на приготовление пищи, как вы чувствовали себя после этого и брала вся семья участие в приготовлении и уборке кухни после этого? Не болит ли спина, ноги от стояния и не горят ли щеки? Проявили ли вы любовь и сострадание к самим себе, делая все это и достаточно ли места в холодильнике?

Замечательно, если приготовления пищи – ритуал всей семьи, и в процессе приготовления родные болтают, вспоминают что-то хорошее. Общие дела порождают приятные воспоминания. Исследования показали, что совместное приготовление пищи уменьшает уровень гормона кортизола и у женщин, и у мужчин.

А приготовление пищи, особенно выпечки, дарит ощущение причастности и собственной значимости. Даже людям с депрессией советуют себя "заставлять" делать те вещи, которые когда-то приносили удовольствие. Приготовление пищи, которое выходит за пределы обыденности, может хорошо влиять на психологическое состояние.



Как правильно подготовиться к праздникам

Готовить ученые советуют "находясь здесь и сейчас", то есть быть погруженными в свою работу, а не делать как-нибудь и мысленно быть где-то далеко. Поэтому что бы вы ни готовили на праздники, главное, чтобы процесс нравился, а не был обузой, стрессом, причиной истощенности или очередным доказательством кризиса отношений. Запишите свои мысли и чувства в дневнике.

Праздничный стол



Желудок одинаково реагирует на пищу, независимо от того, праздники сейчас или нет. За праздничным столом и после него попробуйте почувствовать – когда вы уже насытились и чувствуете ли опьянение и переход настроения. В идеале, вам должно быть комфортно, без тяжести или вздутия.

Советы относительно сознательного потребления пищи такие: ешьте в тишине, не доедать можно, отложите гаджеты и выключите телевизор, пережевывайте, и спрашивайте себя, а вы действительно хотите это есть, берите маленькую тарелку и накладывайте себе пищу сами. И не забывайте благодарить тех, кто эту пищу приготовил.

Как бороться с пустотой внутри, когда все закончилось

Люди настолько заняты нужными и ненужными делами, когда их вдруг не становится, они не знают, что делать. Некоторым из них бывает трудно остаться наедине со своими мыслями. Традиционными побегами от них, и достаточно хорошими, являются секс, настольные игры, пение, танцы, вертепы, гуляния, спорт, визиты. В конце концов, сидеть и рефлексировать целый день точно не надо, как и полностью бежать от себя.

Худшими средствами преодоления пустоты и тишины есть телевизор, социальные сети и продолжение банкета. Запишите в дневнике, как вам было в свободный день: весело, интересно, спокойно, скучно, вы устали, была ли тревожность, печаль?

А теперь посмотрите в холодильник и мусорку

Оцените, все ли приготовленное и закупленное употреблено, ничего ли не пропало и не надоело.

Зафиксируйте, не изменился ли у вас вес.

Взгляните на сумму расходов на еду и напитки: в идеале, вас должно все устраивать.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, после зимних праздников украинцы выбрасывают на помойку более 470 миллионов гривен.

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