Как ребенку преодолеть страх монстра: советы Супрун

Часто маленькие дети сталкиваются со страхом монстра, который якобы живет у них под кроватью. Из-за фобии малыш не может спокойно спать, постоянно нервничает, боится, капризничает и плачет. Как помочь ребенку победить этот страх – читайте дальше.

Если у ребенка есть подобные страхи, важно не ругать его за это, а понять чувства и воспринимать это серьезно. Для малыша этот страх может быть реальным, однако пугаться – это нормально и не надо винить за это. Так, вместо фразы "Не бойся, там никого нет", лучше сказать "Я знаю, что ты боишься и почему", рекомендует Ульяна Супрун.

Читайте также: Первая любовь ребенка: как реагировать родителям

Экс-министр здравоохранения считает, что надо помочь ребенку найти факты относительно своих страхов: говорите о них, спрашивайте, что малыш чувствует, где именно живет монстр и действительно видел ли он его или только представляет.

Посмотрите вместе с ребенком под кровать, где живет "монстр". Возьмите фонарик, посмотрите вместе с ребенком и покажите, что там на самом деле никого нет. Делайте это всегда, когда ребенок об этом просит.

Если ребенок боится оставаться в комнате без света, не оставляйте его и побудьте с ребенком в темноте определенное время. При этом можно сделать что-то веселое, рассказать ему какие-то истории или просто побыть вместе. Это поможет ребенку понять, что темнота не так страшна.

Нарисуйте вместе монстра, придумайте ему имя или даже черты характера. Монстра можно сделать нелепым, например, дорисовать ему что-то смешное. Такое "знакомство" поможет ребенку представлять монстра не столь страшным одновременно чувствовать, что он имеет над ним определенный контроль.



Нарисуйте с ребенком монстра / Unsplash

Спросите ребенка, что может помочь ему чувствовать себя храбрее. Например, может быть сон в пижаме супергероя или вместе с воинственной игрушкой. Обязательно постарайтесь воплотить те идеи ребенка, благодаря которым он может чувствовать себя храбрее и держать вещи под контролем. Даже если они кажутся вам странными или смешными.

Следите за тем, что ребенок смотрит перед сном. Если ребенок имеет страхи, не позволяйте ему смотреть то, что может напугать или вызвать негативные эмоции. Не читайте перед сном истории, в которых есть монстры, страшные животные, ведьмы и другие существа. Помните, дети имеют очень активное воображение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.