Как религиозность влияет на экологические убеждения

Очевидно, что вопросы экологии и отношения человека к природе сейчас более чем актуальны. Кроме того, известно, что религия существенно влияет на моральные принципы общества.

Сейчас под угрозой вымирания около миллиона видов растений и животных. Об ужасном состоянии окружающей среды говорится в докладе ООН на почти тысячу страниц.

Поэтому психологи из Иллинойского и Уорикского университетов (University of Illinois; Warwick University) провели исследование, чтобы выяснить, как христиане относятся к проблемам экологии. Ученые определили, как религия может влиять на заботу о природе.

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Как прошло исследование?

В ходе первого опроса психологи узнали мнение 292 человек об ответственности человечества перед природой. По результатам, большую обеспокоенность и заботу проявляют те, кто воспринимает человека как "надзирателя", который бережет все живое на планете. Меньше о проблемах экологии задумываются люди, которые считают человека "венцом творения", который властвует над природой.



Религия положительно влияет на экологию

Во втором эксперименте 588 верующих читали одну из трех статей: две с цитатами из Библии об ответственности человека за окружающую среду и одна контрольная (на отвлеченную тему).

В третьем 498 участников исследования читали три статьи Папы Римского Франциска: об охране окружающей среды, о контроле над рождаемостью и случайную.

Сразу после прочтения материалов люди отвечали на вопросы об изменении климата. Верующие, которые прочитали статьи, в которых содержалась идея ответственности человека, проявляли большую обеспокоенность о природе.

Выводы ученых

Психологи пришли к выводу, что религиозные ценности поддерживают заботу об окружающей среде и заставляют задуматься о сохранении природы. А в тех случаях, когда авторитетные религиозные источники напоминают верующим об ответственности человечества перед миром, забота об экологии значительно возрастает.

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