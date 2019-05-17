Как религиозность влияет на экологические убеждения

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Как религия влияет на видение экологии
Как религия влияет на видение экологии / pixabay.com

Очевидно, что вопросы экологии и отношения человека к природе сейчас более чем актуальны. Кроме того, известно, что религия существенно влияет на моральные принципы общества.

Сейчас под угрозой вымирания около миллиона видов растений и животных. Об ужасном состоянии окружающей среды говорится в докладе ООН на почти тысячу страниц.

Поэтому психологи из Иллинойского и Уорикского университетов (University of Illinois; Warwick University) провели исследование, чтобы выяснить, как христиане относятся к проблемам экологии. Ученые определили, как религия может влиять на заботу о природе.

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Как прошло исследование?

В ходе первого опроса психологи узнали мнение 292 человек об ответственности человечества перед природой. По результатам, большую обеспокоенность и заботу проявляют те, кто воспринимает человека как "надзирателя", который бережет все живое на планете. Меньше о проблемах экологии задумываются люди, которые считают человека "венцом творения", который властвует над природой.

Релігія позитивно впливає на екологію
Религия положительно влияет на экологию

Во втором эксперименте 588 верующих читали одну из трех статей: две с цитатами из Библии об ответственности человека за окружающую среду и одна контрольная (на отвлеченную тему).

В третьем 498 участников исследования читали три статьи Папы Римского Франциска: об охране окружающей среды, о контроле над рождаемостью и случайную.

Сразу после прочтения материалов люди отвечали на вопросы об изменении климата. Верующие, которые прочитали статьи, в которых содержалась идея ответственности человека, проявляли большую обеспокоенность о природе.

Выводы ученых

Психологи пришли к выводу, что религиозные ценности поддерживают заботу об окружающей среде и заставляют задуматься о сохранении природы. А в тех случаях, когда авторитетные религиозные источники напоминают верующим об ответственности человечества перед миром, забота об экологии значительно возрастает.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Религия Психология Экология
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