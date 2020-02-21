Как руководство Полтавщины узнало о размещении эвакуированных в Новых Санжарах
Депутаты Полтавского областного совета собрались на внеочередное заседание. Обсуждение только об одном – размещение в Новых Санжарах эвакуированных из Китая. Так, одно из ведущих настроений среди местной власти – нарекание о том, что узнали все в последний момент.
Глава областного совета Александр Биленький рассказал журналистам, что официальную информацию о размещении людей в Новых Санжарах он узнал только из информации МВД. Об этом сообщает местный сайт 0532.
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Александр Биленький также предположил, что ситуация могла быть умелой провокацией. Такое же мнение ранее высказал министр МВД Арсен Аваков. Так, Аваков выступил 20 февраля в эфире программы "Право на власть". Он высказался, что в протестах видит провокацию, которую могли организовать местные бизнесмены и даже местные власти.
Глава Полтавского областного совета Олег Синегубов тоже говорит журналистам, что обо всем узнал только утром 20 февраля.
Впрочем утром 20 февраля пресс-секретарь главы обладминистрации Синегубова Максим Ковалев рассказал 24 каналу, что волноваться нет причин, поскольку медцентр в Новых Санжарах полностью готов к приему эвакуированных.
Власть общается с людьми, объясняет ситуацию. Волноваться не о чем. Опасности ни для жителей области, ни Украины, ни Новых Санжар – нету,
– отметил Ковалев.
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Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.