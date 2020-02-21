Как руководство Полтавщины узнало о размещении эвакуированных в Новых Санжарах

Депутаты Полтавского областного совета собрались на внеочередное заседание. Обсуждение только об одном – размещение в Новых Санжарах эвакуированных из Китая. Так, одно из ведущих настроений среди местной власти – нарекание о том, что узнали все в последний момент.

Глава областного совета Александр Биленький рассказал журналистам, что официальную информацию о размещении людей в Новых Санжарах он узнал только из информации МВД. Об этом сообщает местный сайт 0532.

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Александр Биленький также предположил, что ситуация могла быть умелой провокацией. Такое же мнение ранее высказал министр МВД Арсен Аваков. Так, Аваков выступил 20 февраля в эфире программы "Право на власть". Он высказался, что в протестах видит провокацию, которую могли организовать местные бизнесмены и даже местные власти.

Глава Полтавского областного совета Олег Синегубов тоже говорит журналистам, что обо всем узнал только утром 20 февраля.

Впрочем утром 20 февраля пресс-секретарь главы обладминистрации Синегубова Максим Ковалев рассказал 24 каналу, что волноваться нет причин, поскольку медцентр в Новых Санжарах полностью готов к приему эвакуированных.

Власть общается с людьми, объясняет ситуацию. Волноваться не о чем. Опасности ни для жителей области, ни Украины, ни Новых Санжар – нету,

– отметил Ковалев.

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