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Как руководство Полтавщины узнало о размещении эвакуированных в Новых Санжарах

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Как власть Полтавщины узнала о размещении людей из Китая / censor.net

Депутаты Полтавского областного совета собрались на внеочередное заседание. Обсуждение только об одном – размещение в Новых Санжарах эвакуированных из Китая. Так, одно из ведущих настроений среди местной власти – нарекание о том, что узнали все в последний момент.

Глава областного совета Александр Биленький рассказал журналистам, что официальную информацию о размещении людей в Новых Санжарах он узнал только из информации МВД. Об этом сообщает местный сайт 0532.

К слову: Волноваться не о чем: в Полтавской ОГА рассказали о ситуации в Новых Санжарах

Александр Биленький также предположил, что ситуация могла быть умелой провокацией. Такое же мнение ранее высказал министр МВД Арсен Аваков. Так, Аваков выступил 20 февраля в эфире программы "Право на власть". Он высказался, что в протестах видит провокацию, которую могли организовать местные бизнесмены и даже местные власти.

Глава Полтавского областного совета Олег Синегубов тоже говорит журналистам, что обо всем узнал только утром 20 февраля.

Впрочем утром 20 февраля пресс-секретарь главы обладминистрации Синегубова Максим Ковалев рассказал 24 каналу, что волноваться нет причин, поскольку медцентр в Новых Санжарах полностью готов к приему эвакуированных.

Власть общается с людьми, объясняет ситуацию. Волноваться не о чем. Опасности ни для жителей области, ни Украины, ни Новых Санжар – нету,
– отметил Ковалев.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео

Коротко об эвакуации людей из Уханя

  • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
  • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
  • На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
  • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
  • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
  • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
  • Медцентру обеспечена постоянная охрана. 
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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости политики Новости Украины Новости Полтавы Коронавирус 2020 Новые Санжары Здоровье Лечение
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