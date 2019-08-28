Как с детьми говорить о мастурбации

Не все дети в раннем возрасте мастурбируют. Поэтому поговорить на эту тему нужно только в том случае, если ребенок активно изучает свои гениталии или если кто-то другой из малышей это делает и проявляет интерес к процессу.

Тогда нужно сказать, что это нормально: прикасаться к гениталиям приятно и иногда дети мастурбируют уже в 2-3 года, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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Но есть правила, которых мы придерживаемся: мастурбация – очень интимный процесс, и заниматься ею можно только наедине с собой. Если трогать половые органы в присутствии людей – это может восприниматься не очень адекватно, потому что это считается нарушением границ (другим не приятно смотреть на такое интимное занятие).

Если "застукали"

С трех лет важно стучать к детям в комнату (личную или общую). Во-первых, таким образом, мы приучаем ребенка стучать ко взрослым, во-вторых, показываем сыну или дочери, что уважаем его/ее право на личное пространство, индивидуальные занятия.

А, в-третьих, бережем себя от того, чтобы не увидеть что-то "страшное". Зачем рисковать и подвергаться таким стрессам? И в то же время, если ребенок стучит к нам, то очень мало шансов, что он увидит родительский секс (который, как известно, является сценой насилия для детей).

Но если такое произошло, то отреагировать нужно так же, как со взрослыми. Представьте, что вы застали за мастурбацией взрослого человека – мужчину, коллегу, знакомого. Будете ли вы бить их по рукам, читать мораль и запугивать? Вот и с ребенком также – делаем вид, что не заметили, не поняли.

Если все же случилось так, что ребенок вас увидел и возникло ощущение неудобства – поговорите. Скажите, не хотели помешать, и в дальнейшем будете стучать.

Врач “Я всегда говорю родителям: в любой непонятной ситуации реагируйте спокойно и адекватно. Потому что агрессивная, грубая реакция мам и пап травмирует детей гораздо больше, чем само действие”.

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