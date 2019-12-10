Как с помощью стула диагностировать рак легких

Рак легких, к сожалению, довольно часто находят слишком поздно. Но существуют простые тесты, которые позволяют выявить его на ранней стадии.

Злокачественные поражения легких – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин в Украине, это связано с большим количеством курильщиков в нашей стране.

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Симптомы рака легких

Довольно часто эту болезнь обнаруживают на поздних стадиях, когда помочь пациенту уже ничем нельзя. Вот почему так важно обращать внимание на классические симптомы опухолей легких.

Рак легких – симптомы кашель;

инфекции грудной клетки;

кровь в мокроте;

стойкая одышка;

постоянная усталость;

потеря аппетита;

непонятное исчезновение веса.

Диагностика рака легких с помощью стула

К менее распространенным симптомам рака легких можно отнести проблему при вставании, как показывают наблюдения. Если человек сидит, а потом встает, то у пациентов с раком легких с этим возникают определенные сложности. Им требуется больше усилий для подъема, возникают проблемы с устойчивостью. Это один из первых признаков синдрома Ламберта-Итона. При этом синдроме мышцы вокруг бедер ослабевают, пишет Express.



Курение – основной фактор возникновения рака легких/ unsplash.com

Эта разновидность опухолей легких иногда заставляет иммунную систему человека атаковать зоны нервной системы, что и вызывает тот самый синдром Ламберта-Итона. На поздних стадиях могут ослабевать мышцы в районе плеч, а также может происходить дегенерация мозжечка, что провоцирует потерю баланса и устойчивости при движениях рук и ног. Также у пациентов появляются проблемы с речью или глотанием. Мелкоклеточный рак легких может провоцировать и другие проблемы нервной системы, включая с осязанием, зрением и даже поведением.

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