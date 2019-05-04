Как самостоятельно выявить проблемы с желчным пузырем

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Как самостоятельно выявить проблемы с желчным пузырем
Как самостоятельно выявить проблемы с желчным пузырем / gallbladderattack.com

Сильно повлиять на состояние человека могут проблемы с желчным пузырем. Ведь если обнаружили камни в органе – то это уже угрожает жизни.

Поэтому важно наблюдать за собой, советует врач терапевт Саша Фомина.

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Как самостоятельно понять, что есть проблемы с желчным пузырем

1. Боли или тяжесть в верхней правой части живота, иногда в надчревной области с иррадиацией в правое плечо, лопатку, иногда в ключицу.

2. В случае если тонус мускулатуры желчного пузыря повышен, боль появляется приступами, она кратковременная, интенсивная, напоминает приступ желчных колик при желчнокаменной болезни.

3. Расстройство кала (запоры, диарея, посветление стула, слизь в кале).

4. Отрыжка.

5. Тошнота и рвота.

6. Периодическая изжога.

7. Вздутие живота.

8. Дискомфорт после жирной пищи.

9. Отсутствие аппетита.

10. Появление горечи во рту.

11. Нарушение ритма сна: бессонница ночью и сонливость днем.

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12. Неприятный запах изо рта.

Какие признаки говорят, что нужно срочно обратиться к врачу

• астения;
• быстрая утомляемость;
• моча цвета темного пива;
• кожный зуд;
• появление высыпаний на коже;
• пожелтение кожных покровов, в первую очередь склер и слизистой под языком;
• температура.
Это означает, что есть воспаление.

 
Холецистит – что это?
Это воспаление желчного пузыря. Хронический холецистит может быть бескаменным и калькулезным, от лат слова "calculus", что значит "камень".

Какие анализы нужно сдать

Если вы обнаружили у себя три и более жалобы, то нужно обязательно сдать анализы и пройти дополнительные обследования желчного пузыря, а именно:

1) Общий анализ крови

2) Биохимия крови:

Глюкоза, билирубин общий, билирубин прямой, липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, щелочная фосфатаза, трансаминазы (АСТ и АЛТ)

3) УЗИ брюшной полости

УЗД черевної порожнини УЗИ брюшной полости

После консультации с врачом:

4) Копрограмма

5) Гастропанель – как ориентир относительно кислотности желудка

6) Фиброэзофагогастродуоденоскопия

7) Дуоденальное зондирование с микроскопией и посевом желчи (при длительном воспалении в желчном пузыре по непонятной причине)

Если в желчном пузыре появились камни, то это серьезная проблема. Их сложно раздробить или вывести.

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