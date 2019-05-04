Как самостоятельно выявить проблемы с желчным пузырем
Сильно повлиять на состояние человека могут проблемы с желчным пузырем. Ведь если обнаружили камни в органе – то это уже угрожает жизни.
Поэтому важно наблюдать за собой, советует врач терапевт Саша Фомина.
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Как самостоятельно понять, что есть проблемы с желчным пузырем
1. Боли или тяжесть в верхней правой части живота, иногда в надчревной области с иррадиацией в правое плечо, лопатку, иногда в ключицу.
2. В случае если тонус мускулатуры желчного пузыря повышен, боль появляется приступами, она кратковременная, интенсивная, напоминает приступ желчных колик при желчнокаменной болезни.
3. Расстройство кала (запоры, диарея, посветление стула, слизь в кале).
4. Отрыжка.
5. Тошнота и рвота.
6. Периодическая изжога.
7. Вздутие живота.
8. Дискомфорт после жирной пищи.
9. Отсутствие аппетита.
10. Появление горечи во рту.
11. Нарушение ритма сна: бессонница ночью и сонливость днем.
12. Неприятный запах изо рта.
Какие признаки говорят, что нужно срочно обратиться к врачу
• астения;
• быстрая утомляемость;
• моча цвета темного пива;
• кожный зуд;
• появление высыпаний на коже;
• пожелтение кожных покровов, в первую очередь склер и слизистой под языком;
• температура.
Это означает, что есть воспаление.
Какие анализы нужно сдать
Если вы обнаружили у себя три и более жалобы, то нужно обязательно сдать анализы и пройти дополнительные обследования желчного пузыря, а именно:
1) Общий анализ крови
2) Биохимия крови:
Глюкоза, билирубин общий, билирубин прямой, липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, щелочная фосфатаза, трансаминазы (АСТ и АЛТ)
3) УЗИ брюшной полости
УЗИ брюшной полости
После консультации с врачом:
4) Копрограмма
5) Гастропанель – как ориентир относительно кислотности желудка
6) Фиброэзофагогастродуоденоскопия
7) Дуоденальное зондирование с микроскопией и посевом желчи (при длительном воспалении в желчном пузыре по непонятной причине)
Если в желчном пузыре появились камни, то это серьезная проблема. Их сложно раздробить или вывести.
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