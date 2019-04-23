Как сделать бесплатную прививку в частной клинике

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Бесплатная прививка в частной клинике
Бесплатная прививка в частной клинике / pixabay.com

В частных клиниках, врачей-ФЛП и роддомах будут делать прививки бесплатно.

Вакцины по национальному Календарю прививок, закупленные за средства госбюджета, поступят частным медучреждениям и врачам-ФЛП уже в начале лета, сообщили в Минздраве.

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Вакцину от государства получат только те клиники и специалисты, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Заключило ли заведение договор можно узнать на этом сайте.

Также, первые необходимые новорожденным препараты (БЦЖ и для профилактики гепатита В) от государства поступят и в частные родильные дома.

Вакцинація
Летом будет возможно сделать прививку в частной клинике

Это означает, что распределение закупленных государством вакцин будет происходить по принципу "за ребенком", а не "за учреждением", как это было до сих пор.

Чтобы бесплатно вакцинироваться по Календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Что касается вакцинации в частных родильных, декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами там не нужна.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Вакцина Медицина
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