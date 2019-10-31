Как сделать прививку бесплатно

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Вакцинироваться бесплатно
Вакцинироваться бесплатно / Shutterstock

На волне вспышек дифтерии, гепатита и кори, вакцинация является актуальной и нужной. Если вы до сих пор не вакцинировались сами или не сделали прививки ребенку, сейчас самое время запланировать визит к врачу и получить свою защиту.

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что вакцинация входит в пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне.

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Вакцинироваться бесплатно может каждый украинец, который заключил договор с семейным врачом. Ведь, к услугам, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Каждый пациент, который подал декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь и заключили договор с НСЗУ. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи,
– отметили в НСЗУ.


Вакцинация – единственный надежный способ защиты от болезней и тяжелых осложнений

Какие вакцины предусмотрены календарем

Вакцинация – это защита от 10 смертельно опасных болезней:

Гепатит В вызывается вирусом, который поражает печень, приводит к развитию цирроза и рака печени, а это может привести к смерти.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем, приводит к поражению легких, костей, туберкулезного менингита, смерти.

Полиомиелит вызывает вирус, который передается через грязные руки, загрязненные пищевые продукты и воду, иногда – воздушно-капельным путем, поражает нервные клетки, отвечающие за движения, и вызывает паралич. Паралитическая форма полиомиелита неизлечима.

Дифтерия передается воздушно-капельным путем, проявляется в виде ангины, при которой в горле образуются пленки, которые затрудняют дыхание и могут привести к смерти.

Коклюш передается воздушно-капельным путем, характеризуется воспалением дыхательных путей и сопровождается приступами спазматического кашля, который может привести к остановке дыхания.

Столбняк передается при попадании в раны зараженной почвы, предметов (например, гвоздей), проявляется сильными судорогами, которые могут привести к переломам костей.

ХИБ-инфекция (гемофильная инфекция) передается воздушно-капельным путем, у детей от 5 лет провоцирует развитие пневмонии, гнойного менингита, воспаления надгортанника, что приводит к удушью (эпиглоттиту), воспалению среднего уха (отиту), гнойному воспалению суставов (артриту) , воспалению кости (остеомиелиту), "заражению" крови (сепсису).

Корь передается воздушно-капельным путем, может привести к воспалению мозга (энцефалиту), поражению органа слуха, инвалидности, смерти.

Краснуха передается воздушно-капельным путем, особенно опасна при беременности.

Эпидемический паротит (свинка) передается воздушно-капельным путем, особенно опасен при беременности, в редких случаях может привести к смерти.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Профилактика заболеваний Здоровье Медицина Лечение Дифтерия в Украине Грипп в Украине Национальная служба здоровья Украины Вакцинация
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