Как секс влияет на показатели спортсменов

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Воздержание от секса не повышает спортивных показателей
Воздержание от секса не повышает спортивных показателей / Фото из открытых источников

Существует распространенный миф о том, что секс снижает энергию мужчин и женщин, что в дальнейшем негативно сказывается на их спортивных показателях. Немало спортсменов перед соревнованиями даже воздерживаются от половой жизни на несколько дней или недель. Однако, отказ от секса никоим образом не повышает спортивные показатели.

Некоторые спортсмены считают, что ту энергию, которую они тратят на половую жизнь, могут с гораздо большей результативностью потратить на тренировки. Это в свою очередь повысит спортивные показатели и поможет выиграть, пишет MedikForum.

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Тем не менее, исследование американских ученых полностью опровергло это утверждение. Они не нашли подтверждений того, что спортивные показатели мужчин повышаются из-за отсутствия интимной жизни.

Оргазм уменьшает артериальное давление, и чем чаще человек его чувствует, тем ниже показатель давления. Однако это не влияет на спортивные результаты.

Ученые из исследовательского университета Джорджии в США наблюдали за результатами тренировок 8 человек – 7 мужчин и одной женщины.

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Во время экспериментов все они увеличивали ритм сердцебиений до 170 ударов в минуту за счет отжиманий от пола, вертикальных прыжков и других упражнений. Их результативность оценивалась после оргазма, который они испытали накануне ночью, после спокойного сна без секса, или после занятий йогой. Ученые не увидели никаких существенных изменений в спортивных показателях независимо от трех различных сценариев.

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Теги: Спорт Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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