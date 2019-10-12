Как секс влияет на состояние кожи

Вы когда-нибудь замечали, как кожа во время секса становится упругой, слегка увлажненной и на ней появляется яркий румянец?

Врач дерматолог-косметолог Екатерина Лосенкова рассказала, как регулярные занятия сексом влияют на состояние кожи.

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Исчезают прыщи

Это не означает, что вам нужно отказаться от домашнего ухода и лечения. Секс влияет на ваш гормональный фон, регулируя уровень тестостерона и эстрогена, тем самым положительно влияя на состояние вашей кожи.

Происходит детоксикация организма

Физические движения и массаж улучшают лимфатический дренаж, способствуя процессу детоксикации организма. Этот импульс также приводит к оздоровлению кожи.

Снижается уровень стресса

Сенсорные рецепторы кожи влияют на нервную систему и имеют огромное влияние на снижение уровня гормона кортизола. А чем выше уровень кортизола, тем быстрее мы стареем.



От регулярного секса состояние кожи улучшается

Кожа становится упругой

Гормон дегидроэпиандростерон (ДГЭА) – стимулирует выработку коллагена, который сохраняет кожу упругой. ДГЭА уменьшает выработку ферментов, разрушающих коллаген, а также способствует регулярному производству кожного сала, сохраняя кожу увлажненной и эластичной.

Губы становятся пышнее

Половой акт временно увеличивает ваши губы. Этому способствует "зеркальная реакция", которая увеличивает приток крови не только во влагалище, но и к губам.

Открываются поры

Занимаясь сексом, вы потеете, поры кожи открываются и очищаются от токсинов и загрязнений. После полового акта желательно помыться, чтобы закрепить полученный результат.

Растет уверенность в себе

Секс поднимает самооценку, а это означает, что когда вы смотрите на себя во время или после полового акта, вы менее критично относитесь к собственным недостаткам.

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