Как сексизм влияет на здоровье

Ученые Университетского колледжа Лондона провели исследование, чтобы выяснить, как сексизм влияет на ментальное здоровье человека. Результаты показали, что женщины, которые столкнулись с гендерной дискриминацией, в три раза чаще других говорят о своей депрессии.

О исследование, опубликованное в журнале Health Psychology, пишет издание The Independent.

Читайте также: Как пресечь домогательства: советы от Супрун

Специалисты изучили данные 2956 женщин в возрасте старше шестнадцати лет, которые были опрошены в рамках анализа британских домохозяйств в 2009 и 2010 годах. Участников спросили, чувствовали ли они себя опасно, находились ли под угрозой, подвергались ли нападениям в последний год, и о ментальном здоровье.

Кроме того, респондентки рассказали, почему они считают, что подверглись гендерной дискриминации. Также женщины, которые вероятно столкнулись с сексизмом, на 26% чаще сообщали о психологических травмах.

Однако, общие данные показали, что сексизму в течение одного года подверглись по меньшей мере 20% респонденток. В признаниях женщин говорится, что с гендерной дискриминацией чаще всего сталкиваются на улице (в 77% случаев), общественном транспорте (39,9%) и на железнодорожных и автобусных станциях или рядом с ними (38,9%). В анализ не были включены мужчины, поскольку лишь небольшой процент из них сообщил о пережитой гендерной дискриминации.

Это не единственное исследование, подтверждающее, что сексизм крайне негативно влияет на ментальное здоровье женщин. Ученые считают, что он приводит к тревоге, сильному стрессу, снижению самооценки, депрессии и не только – так, женщины, подвергшиеся гендерной дискриминации или домогательствам, чаще мужчин сообщают о плохом самочувствии.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.