Как склад ума мужчины влияет на желание жениться

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Какие мужчины охотнее женятся
Какие мужчины охотнее женятся / pixabay.com

По типу интеллекта мужчин можно определить, насколько они склонны к браку. Оказывается, гуманитарии охотнее женятся, чем технари.

Финские и американские ученые обработали личные данные 190 000 финнов: женатых, холостых и разведенных. Кроме социального статуса, учитывались IQ и доходы участников,.

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По результатам теста на интеллект мужчин отнесли к одному из трех типов: вербальному, логическому и числовому.

Весілля

Умные мужчины охотнее женятся

К первому типу отнесли респондентов, которые проявили способности к языку и лучше справились с лингвистическими, а не математическими задачами. Оказалось, что мужчины такого склада ума охотнее женятся. Кстати, как и богатые мужчины.

Среди опрошенных с высоким интеллектом оказалось больше тех, кто женат дольше четырех лет, чем среди участников с низкими баллами.

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Теги: Психология Здоровье Мозг
Источник: 24 Канал
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