Как слушать музыку в наушниках, чтобы не навредить себе

Прослушивание музыки на большой громкости действительно может привести к снижению слуха. Причем, чем больше времени и чем громче человек слушает музыку в наушниках, тем хуже для ушей.

Громкая музыка и шум разрушают волоски улитки – органа, который "записывает" и передает звуки различной частоты в мозг.

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Нарушение слуха развиваются постепенно, и в тяжелых случаях они, как правило, необратимы. Некоторые препараты могут замедлить болезнь или немного улучшить слух, но полностью восстановить его не получится.

Как слушать музыку и не навредить здоровью?

1. Соблюдать правила "80-90"

Исследователи рекомендуют слушать музыку на 80% от громкости не более 90 минут. Если хотите слушать дольше – не проблема: сделайте перерыв, а затем снизьте громкость до 60%.

Слушать музыку на максимальной громкости не рекомендуется: в большинстве современных устройств это 100 дБ и больше. Более 15 минут в таком режиме уже могут навредить слуху.



Лучше использовать внутриканальные наушники

2. Использовать внутриканальные наушники

Чем больше шума вокруг, тем громче мы делаем музыку в наушниках. При окружающем шуме в 80 дБ (а это тише, чем в вагоне метро) – люди слушают музыку на уровне 93 дБ и выше.

Чтобы окружающий шум меньше влиял на громкость музыки, исследователи рекомендуют использовать внутриканальные наушники. Они лучше всех блокируют окружающие звуки, и мы можем слушать музыку на комфортном уровне.

Наушники с активным шумоподавлением эффективнее устраняют посторонние звуки. Но исследований об их влиянии на слух никто не проводил.

3. Слушать музыку в двух наушниках

С одним наушником мы невольно добавляем больше громкости, чтобы лучше слышать музыку. Поэтому ученые рекомендуют всегда использовать два наушника. Если хотите слушать в одном – проследите, что вы точно пользуетесь правилом "80-90".

4. Уменьшить звук, если слышите звон в ушах

Один из симптомов, который говорит о том, что мы слушаем музыку очень громко, – звон в ушах. Если чувствуете что-то похожее, прекратите использование, а в будущем снизьте уровень громкости.

5. Не применять внутриканальные наушники при заболеваниях уха

Вакуумные наушники больше раздражают кожу слухового прохода, что может привести к развитию наружного отита. Если у вас хронический наружный отит или вы когда-то болели им, внутриканальными наушниками лучше не пользоваться.

6. Не слушать музыку в чужих наушниках

На них может быть инфекция, которая вызовет наружный отит. Ученые рекомендуют протереть чужие наушники спиртом перед тем, как их надевать. Это убьет большую часть бактерий и снизит риск инфекции.

7. Снимать наушники, когда переходите через дорогу

И обязательно посмотрите по сторонам!

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