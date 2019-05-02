Как смерть любимого персонажа влияет на нашу психику

Может показаться абсурдной мысль о том, что некоторые люди могут оплакивать смерть любимого персонажа, особенно для тех, кто обычно не проявляет никаких эмоций.

Но профессор психологии Калифорнийского университета Ялда Улс отметила, что горечь потери персонажа вполне реальна и может повлиять на психику человека, пишет The Hollywood Reporter.

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Ученые в течение нескольких лет изучают феном парасоциальних отношений, когда человек эмоционально привязывается к вымышленному персонажу или знаменитости. Эксперименты относительно парасоциальних отношений также показывают, насколько реален персонаж для зрителя. Иначе говоря, чем больше мне нравится персонаж А, тем более реален он для меня.

Психолог Ялда Улс "Особенно четко это явление прослеживается на примере киновселенной Marvel. Для миллионов людей по всему миру Тони Старк и Стив Роджерс, которые присутствуют на экранах кинотеатров в течение 11 лет, стали не просто персонажами комиксов, но и самыми настоящими друзьями и членами семьи. Для многих зрителей расставание с любимыми персонажами может стать настоящим ударом. Однако эти отношения вполне имеют смысл".

По ее словам, хуже в этом отношении фанатам сериала "Игра престолов", которые вынуждены постоянно бороться с потерями. В сети даже существует специальный "счетчик смертей", насчитывающий уже более 200 случаев потери.

Однако, персонажи – не единственное вымышленное понятие, которое может причинять боль потери. Люди также могут испытывать горечь потери от завершения любимого сериала, фильма или телешоу, даже если по сюжету все герои остаются живы.

Результаты маркетингового исследования показали, что люди имеют эмоциональную связь как с вымышленными персонажами, так и с актерами того же фильма или сериала. Зрители страдают не только из-за расставания с любимыми героями, но и из-за отчуждения от социальной среды, окружающей то или иное произведение искусства.

Психолог Алан Вольфелт отмечает, что потеря персонажей является важной частью жизни человека и должна приниматься во внимание. Важно, чтобы такой человек мог пережить свою потерю, а другие люди его поддерживали.

По словам экспертов, если вы чувствуете себя несколько потерянным после смерти любимого персонажа, это всего лишь часть природных психических процессов.

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