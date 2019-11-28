Как уменьшить боль в желудке в домашних условиях: эффективные способы

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Как снизить боль в животе / ukrhealth.net

Чем бы ни была вызвана боль или дискомфорт в животе, чтобы быстро снять неприятные ощущения и дождаться помощи врача, следует сделать несколько простых вещей.

Это советы, на случай, если боль в желудке схватила неожиданно. Если это не единичный случай, обязательно нужно сходить к врачу для точного установления диагноза.

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Что делать, если болит желудок

  • Если живот болит из-за запора или переедания, стоит сделать массаж по часовой стрелке, ведь это стимулирует мышечные сокращения и помогает расщеплять пищу.

  • Причиной дискомфорта в животе может быть обезвоживание. Поэтому не забывайте пить достаточно жидкости.
  • Яблочный уксус и имбирь – замечательные стимуляторы пищеварения, подаренные природой. Пожуйте кусочек свежего имбиря, ведь это поможет стимулировать кислотные выделения и мышечные сокращения.
  • Лимон – еще одно средство для улучшения пищеварения. Если вы чувствуете тяжесть или боль в желудке после или во время еды, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока в стакан с водой и выпейте.
  • Не забывайте, что на пищеварении может отразиться и хронический стресс. Если вы его чувствуете, могут помочь дыхательные упражнения:
  1. сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов в течении 5 минут;
  2. сделайте глубокий вдох как только почувствовали боль в животе;
  3. сделайте 3-5 действительно глубоких вдохов и выходов;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Советы Народная медицина
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