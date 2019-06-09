Как снизить риск болезней сердца на 79%: семь факторов
Американские кардиологи определили семь главных факторов здоровой сердечно-сосудистой системы. Их контроль позволяет снизить риск болезней сердца на 79%.
Специалисты Американской кардиологической ассоциации провели исследование с участием свыше 74 тысяч человек, пишет JAMA Network.
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Во время которого эксперты сформулировали семь факторов, которые обеспечивают наиболее эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Эти правила были определены после анализа данных нескольких масштабных работ.
Исследователи изучили влияние всех семи факторов, чтобы выяснить, какие из них наиболее важны для поддержания здоровой активности сердечно-сосудистой системы. Однако, по их словам, выделить какой-то отдельный показатель, который был бы особенно влиятельным в профилактике болезней сердца, не смогли.
Специалисты советуют контролировать все семь факторов, чтобы обеспечить максимальное снижение риска болезней сердца и сосудистой системы – на 79%
Семь факторов, существенно снизят риск болезней сердца:
- отказ от курения,
- поддержание здорового веса,
- сбалансированное питание,
- физическая активность,
- нормальное кровяное давление,
- здоровый уровень холестерина,
- невысокий уровень сахара в крови.
Семь факторов, которые максимально снизят риск болезней сердца
Кардиологи отметили, что в США только 2% людей контролируют в жизни все семь перечисленных факторов.
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