Как снизить риск развития рака в 16 раз: ответ ученых

Чем дольше человек носит усы и бороду, и чем гуще они, — тем надежнее они защищают его от развития папиллярного (плоскоклеточного) рака кожи.

Научные специалисты из Университета Канзаса (США) проанализировали 200 мужчин с поставленным диагнозом этого типа рака кожи, пишет MedicalXpress.

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Они считают, что усы защищают сильный пол от кожного заболевания актиничного кератоза, который значительно повышает риск возникновения такого вида рака, как плоскоклеточная карцинома.

Актинический кератоз – что это? Это поверхностное повреждение кожи доброкачественного характера при развитии котором на открытых участках кожи появляются овальные пятна желтого цвета, которые шелушатся. Развивается данная патология медленно, но неуклонно прогрессирует. Главным провоцирующим фактором формирования образований считаются прямые солнечные лучи. Встречается оно у лиц старше пятидесяти лет.

На незащищенных от солнца участках мужчины этот тип рака распространяется особенно часто, при этом кожа губ, которая является самой тонкой, наиболее уязвима к воздействию ультрафиолета.

Усы и борода снижает риск развития актиничного кератоза, который может спровоцировать возникновение онкологического заболевания, в 16 раз.

Положительное влияние возникает лишь тогда, когда у мужчин есть усы не меньше девяти миллиметров.

Вывод ученых: чем дольше мужчина носит усы, тем надежнее он защищен от развития кератоза и его последствий.

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