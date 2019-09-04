Как снизить вред сидячего образа жизни

Сидение – новое курение, и относиться к нему нужно так, как и к другим вредным привычкам. Но хорошие новости в том, что со вредными привычками можно бороться.

Специалисты порекомендовали пять способов. которые помогут снизить вред сидячего образа жизни.

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Ходите несколько минут каждый час

Долгое сидение сокращает одни и те же мышцы (например) и оставляет неактивными другие, в том числе ягодичные. Лишний раз пойти сделать себе кофе или еще лучше за стаканом воды – хорошая идея. Используйте любую возможность быть активнее. Коллега просит принести ему что-то из соседнего офиса – прекрасно, сделайте ему одолжение, а себе огромную пользу.



Сходите за кофе для себя или коллег

Делайте растяжку

После рабочего дня часто возникает единственное желание – упасть на кровать и спать. Однако, тело просит другого – стретчинга. Попробуйте сделать растяжку трицепса в выпадах, или потяните его стоя, и вы почувствуете насколько "забиты" у вас мышцы. Делайте так каждый раз после возвращения домой, или в течение дня. Задерживайтесь так на 30 секунд и делайте столько подходов, сколько потребуется для того, чтобы снять напряжение в бедрах.

Будьте активны в послерабочее время

Перерывы в работе и стретчинг – это хорошо, но этого недостаточно. В вашей жизни должен присутствовать спорт. В идеале было бы хорошо выделить время на аэробные упражнения в среднем темпе хотя бы пять раз в неделю. Но если не получается, делайте хотя бы какие-то физические нагрузки, но регулярно! Даже если вы выделите 10-15 мин в день – это даст свой результат.

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Позаботьтесь об офисном кресле

У кресла должна быть поддержка для поясницы: спина должна сохранять естественный прогиб. Если кресло не имеет такого элемента – можно купить отдельно специальную подушку, или свернуть таким образом полотенце. Нужно отрегулировать кресло по высоте: когда вы сидите, бедра должны быть выше колен, а стопы стоять под последними. Если стул слишком высок, под ноги можно поставить подставку. Если слишком низкий и не поднимается, его лучше заменить. Также можно попробовать работать стоя.



Работать стоя гораздо полезнее

Двигайтесь как можно больше

Собственно, этим советом можно было заменить все предыдущие! Старайтесь как можно меньше времени оставаться в одном и том же положении. 15 минут здесь, 5 или 2 там, так за день наберется немало.

Гуляйте, делайте перерывы на стретчинг, ходите на йогу. Все это также хорошо влияет на наше психоэмоциональное здоровье. Идите в магазин более длинным путем, выйдите из транспорта на остановку раньше, прогуляйтесь перед сном. В активности накопительный эффект – пользуйтесь им.