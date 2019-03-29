Как собаки могут помочь людям с эпилепсией

С помощью обоняния собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека.

В своем исследовании французские ученые из Реннского университета взяли образцы пота у людей во время приступа, а также образцы пота, который выделился во время активного отдыха, физической активности. Пяти собакам надо было различить виды пота.

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Трое из них со 100% точностью определили пот, выделенный во время эпилептического припадка, еще двое правильно его определили в двух третях попыток.

Собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека

В своем отчете исследователи подчеркнули, что достаточно четкие результаты являются первым шагом для определения запаха человека, характерного для эпилептического припадка. Впрочем пока точно неизвестно, как именно меняется запах человека во время приступа.

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут пациентам. Таким образом, пациент сможет вовремя позвать на помощь или добраться до безопасного места перед началом приступа.

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