Как собаки могут помочь людям с эпилепсией

4 Читати новину українською
Собаки чувствуют приступ эпилепсии у человека
Собаки чувствуют приступ эпилепсии у человека / pixabay.com

С помощью обоняния собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека.

В своем исследовании французские ученые из Реннского университета взяли образцы пота у людей во время приступа, а также образцы пота, который выделился во время активного отдыха, физической активности. Пяти собакам надо было различить виды пота.

Читайте также: Всемирный день борьбы с эпилепсией: причины возникновения, лечение и мифы о болезни

Трое из них со 100% точностью определили пот, выделенный во время эпилептического припадка, еще двое правильно его определили в двух третях попыток.

Собаки епілепсія

Собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека

В своем отчете исследователи подчеркнули, что достаточно четкие результаты являются первым шагом для определения запаха человека, характерного для эпилептического припадка. Впрочем пока точно неизвестно, как именно меняется запах человека во время приступа.

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут пациентам. Таким образом, пациент сможет вовремя позвать на помощь или добраться до безопасного места перед началом приступа.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 28 марта: парализованный Львов и новый рейтинг кандидатов в президенты
сегодня
5186
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
28 марта 21:41 Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
246
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
28 марта 16:50 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 130
Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
28 марта 14:27 Сколько украинцев умирают от рака: страшная статистика
255
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4291
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3639
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук