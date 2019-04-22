Как собаки влияют на продолжительность жизни хозяев

38 Читати новину українською
Собаки продлевают жизнь хозяев
Собаки продлевают жизнь хозяев / pixabay.com

Ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Ученые из университета Ливерпуля выяснили, что хозяева собак двигаются в четыре раза больше, чем те, у кого нет домашних любимцев.

Читайте также: Коты или собаки – кто лучше влияет на хозяев?  Die Welt

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них в 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью.

via GIPHY

Выяснилось, что хозяева собак чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок на неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма – не менее 2,5 часов в неделю).

Ранее ученые установили, что с помощью обоняния собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой
сегодня
21426
Теги: Новости Здоровье Здоровье Мир животных Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
сегодня 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
342
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 180
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
18 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1564
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 2176
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 14180
Новости
Больше новостей
Залиште відгук