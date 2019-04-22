Как собаки влияют на продолжительность жизни хозяев

Ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Ученые из университета Ливерпуля выяснили, что хозяева собак двигаются в четыре раза больше, чем те, у кого нет домашних любимцев.

Читайте также: Коты или собаки – кто лучше влияет на хозяев? – Die Welt

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них в 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью.

Выяснилось, что хозяева собак чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок на неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма – не менее 2,5 часов в неделю).

Ранее ученые установили, что с помощью обоняния собаки могут чувствовать приступ эпилепсии у человека.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.