Как соцсети влияют на жизнь подростков

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Соцсети и подростки
Соцсети и подростки / unsplash.com

Между социальными сетями и отношением подростков к жизни нет практически никакой связи. Их проблемы – из-за отношений в реальной жизни.

99,75% удовлетворения жизнью никак не зависит от использования соцсетей. Чтобы это понять, они изучили поведение 12 тысяч подростков 10-17 лет. Исследование продолжалось с 2009 по 2017 год.

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Ученые из Оксфордского университете спрашивали у детей, сколько времени они проводят в социальных сетях в обычный школьный день, а также просили оценить, насколько они удовлетворены различными аспектами жизни, например отношениями с родителями.

Соцмережі майже не впливають на життя підлітків
Соцсети почти не влияют на жизнь подростков

Ученые обнаружили, что девочки уделяют соцсетям больше времени, чем мальчики, но ни на кого из них это не оказывает значительного влияния. Семья, друзья и ситуация в школе оказались гораздо важнее – именно они формируют удовлетворенность жизнью.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Новости Техно Психология Соцсети Дети
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