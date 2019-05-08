Как соцсети влияют на жизнь подростков

Между социальными сетями и отношением подростков к жизни нет практически никакой связи. Их проблемы – из-за отношений в реальной жизни.

99,75% удовлетворения жизнью никак не зависит от использования соцсетей. Чтобы это понять, они изучили поведение 12 тысяч подростков 10-17 лет. Исследование продолжалось с 2009 по 2017 год.

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Ученые из Оксфордского университете спрашивали у детей, сколько времени они проводят в социальных сетях в обычный школьный день, а также просили оценить, насколько они удовлетворены различными аспектами жизни, например отношениями с родителями.



Соцсети почти не влияют на жизнь подростков

Ученые обнаружили, что девочки уделяют соцсетям больше времени, чем мальчики, но ни на кого из них это не оказывает значительного влияния. Семья, друзья и ситуация в школе оказались гораздо важнее – именно они формируют удовлетворенность жизнью.

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