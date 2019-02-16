Как сохранить баланс в отношениях: советы психолога

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Психологи дали советы, как сохранить баланс в отношениях
Психологи дали советы, как сохранить баланс в отношениях / Фото из открытых источников

У каждой пары бывают счастливые и критические моменты в отношениях. Однако, для того, чтобы сохранить баланс - нужно говорить с партнером о своих чувствах, предпочтениях и о том, что не нравится.

Психолог Олеся Тихоненко и гештальт-терапевт Наталья Ярош отметили, что невыссказанные замечания только портят отношения, пишет "Экспресс".

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"Говорите с партнером о своих чувствах. Если видите, что становитесь зависимым от него, а он использует вас как ресурс, – не молчите. Рассказывайте о своих потребностях, желаниях. Недомолвки портят отношения. Если партнеры замалчивают обиды, между ними вырастает стена недоверия", – отметила Наталья Ярош.

via GIPHY

В отношениях стоит быть гибким и делать шаги навстречу друг другу. Но ни в коем случае нельзя подстраиваться под партнера, если от него нет отдачи.

Если любимый человек не понимает партнера, и не может понять, что ему некомфортно быть зависимым, то вряд ли такие отношения нужны вообще.

Не забывайте в отношениях о себе, не отказывайтесь от своих интересов, хобби, выделяйте время для себя. Тот, кто действительно вас любит, будет уважать ваши интересы,
– добавила психолог Тихоненко.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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