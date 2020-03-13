Как сохранять здоровый сон: советы специалиста

Сегодня, 13 марта, мир отмечает Международный день сна. Традиция вспоминать и говорить о таком состоянии нашего организма существует более десятка лет. Тогда как привычку достаточно и качественно спать подражает далеко не каждый.

По такому случаю Здоровья 24 делится полезными советами по сохранению здорового сна, а также знакомит читателей с его расстройствами.

За комментарием мы обратились к лору-сомнологу Захара Чушака из клиники "Ниссон".

Доктор Захар Чушак “Во сне человек проводит почти треть своей жизни, поэтому этой части стоит уделять пристальное внимание. Ведь от качества времени, которое проводим в постели ночью, зависит то, как наш организм будет функционировать на протяжении светового дня. А правильный сон – источник прекрасного настроения, хорошего самочувствия и, конечно, красоты”.

Сколько фаз имеет наш сон?

Продолжительность сна человека – вопрос дискуссионный. Все потому, что кому-то для восстановления необходимо поспать 8 часов, тогда как другим вполне хватает пяти-шести. Однако когда говорим о Сонной "математике", забывать нельзя и о ее фазах, которых есть несколько.

Это бодрствование, то есть время перед сном, дремота, легкий сон, а затем глубокий и сновидения. Средняя продолжительность цикла в период поздней ночи составляет 90-110 минут, тогда как другие короче и достигают 70-100. Если вы спите в среднем по 8 часов, то как раз полноценно проходите эти пять стадий,

– рассказал специалист.



Сон состоит из пяти циклов, таки спать желательно 8 часов/ Unsplash

Почему количество производимого мелатонина важно?

Мелатонин – это гормон, продуцирующий человеческий мозг (эпифиз) в темноте, его называют еще "гормоном красоты". Именно он формирует циркадность нашего сна, достигая своего пика после полуночи.

Ему вредит чрезмерное количество света, которое подавляет выработку мелатонина, происходит блокада. Поэтому чем больше этого вещества будет вырабатывать организм, тем качественнее будет наш сон, поэтому продуктивнее работать днем и лучше себя чувствовать. Недостаток же гормона приводит к бессоннице, усталости, подавленному настроению, дряблости кожи, набору веса.

Самые распространенные расстройства сна и их профилактика

Согласно статистике, почти половина взрослого населения Украины имеют проблемы со сном, а 10% страдают от хронической бессонницы. По словам лора-сомнолога, заметить у себя признаки инсомнии можно тогда, когда по тем или иным причинам вы не можете засыпать в течение месяца или по несколько раз просыпаетесь ночью.

Доктор Захар Чушак “Причинами этого становятся стресс, гормональные изменения, употребление алкоголя или наркотиков, а еще некомфортный сон, например, при свете. Есть несколько советов для профилактики бодрствования: ложитесь в одно и то же время, не наедайтесь на ночь и создайте удобное место для сна”.



Бессоница – один из самых распространенных расстройств сна / The Sunday Post

Также наш собеседник отмечает: бессонница может вызвать и другие заболевания, в частности апноэ во сне – временное прекращение дыхательных движений, что обусловлено торможением дыхательного центра. Для его лечения применяют терапию CPAP (Constant Positive Airpress Pressure).

Это метод коррекции остановок дыхания во время сна, суть которого в создании постоянного положительного давления в дыхательных путях. Его проводят с помощью компактных программируемых аппаратов с миниатюрным компрессором, который подает больному воздух под повышенным давлением. Для комфорта часто используется увлажнитель. Это просто и эффективно, а еще снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вы самостоятельно надеваете и снимаете маску, что дает возможность в любой момент отсоединиться от аппарата, также его легко брать с собой в поездку,

– рассказывает Захар Чушак.

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