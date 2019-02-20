Как соленое, сладкое и стресс влияют на внешность

Проблемы с кожей тесно связаны с образом жизни и питанием. Возможно, в вашем рационе много сладкой и соленной пищи или же вы часто испытываете стресс.

Врач Андрей Беловешкин отмечает, что очень частой проблемой внешности являются отечность, рыхлость, вялость подкожной клетчатки в целом или в определенных частях тела.

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Почему у здорового человека кожа становится рыхлой? Конечно, если у него нет без первичной патологии лимфатической системы.

Врач Андрей Беловешкин "Виноват натрий. Избыточный натрий накапливается в подкожно-жировой клетчатке. Этот компонент активирует макрофаги, которые начинают выделять оксид азота. Последний расширяет сосуды и особый фактор роста эндотелия кровеносных сосудов"

Сеть лимфатических сосудов увеличивается, а их тонус падает. Все это приводит к задержке жидкости

Если вы употребляете большое количество соленого, то избыток в питании усиливает этот процесс из понятных механизмов. Стоит запомнить, что избыток вещества сохраняется в подкожно-жировой клетчатке. Натрий способен связывать большое количество жидкости.

Сладости тоже плохо влияют на кожу. Инсулин напрямую действует на почки. При этом стимулируется всасывание натрия и возникает задержка жидкости.

Также инсулин стимулирует выделение альдостерона, который также задерживает жидкость. Чем выше гликемическая нагрузка – тем больше задерживается жидкость.

Стресс не только увеличивает потребление сладкой и соленой пищи, он сам приводит к задержке жидкости и натрия.

Тело воспринимает стресс как физическую активность, то есть потерю воды и натрия с потом. Через симпатическую нервную систему стресс влияет на определенные белки и гормоны, которые способствуют потере калия и накоплению натрия.

Врач Андрей Беловешкин "Также стресс действует через активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечную ось. Кортизол (гормон стресса – 24) задерживает натрий и воду. Стресс включает механизмы подготовки к возможной кровопотери. Гормон вазопрессин начинает задерживать воду. Разумеется, весь накопленный натрий остается не в крови, а уходит в ткани, ведя за собой воду"

Для того, чтобы уберечь себя от проблем с кожей, необходимо нормализовать уровень стресса и правильно питаться.

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