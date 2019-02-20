Как соленое, сладкое и стресс влияют на внешность
Проблемы с кожей тесно связаны с образом жизни и питанием. Возможно, в вашем рационе много сладкой и соленной пищи или же вы часто испытываете стресс.
Врач Андрей Беловешкин отмечает, что очень частой проблемой внешности являются отечность, рыхлость, вялость подкожной клетчатки в целом или в определенных частях тела.
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Почему у здорового человека кожа становится рыхлой? Конечно, если у него нет без первичной патологии лимфатической системы.
Сеть лимфатических сосудов увеличивается, а их тонус падает. Все это приводит к задержке жидкости
Если вы употребляете большое количество соленого, то избыток в питании усиливает этот процесс из понятных механизмов. Стоит запомнить, что избыток вещества сохраняется в подкожно-жировой клетчатке. Натрий способен связывать большое количество жидкости.
Сладости тоже плохо влияют на кожу. Инсулин напрямую действует на почки. При этом стимулируется всасывание натрия и возникает задержка жидкости.
Также инсулин стимулирует выделение альдостерона, который также задерживает жидкость. Чем выше гликемическая нагрузка – тем больше задерживается жидкость.
Стресс не только увеличивает потребление сладкой и соленой пищи, он сам приводит к задержке жидкости и натрия.
Тело воспринимает стресс как физическую активность, то есть потерю воды и натрия с потом. Через симпатическую нервную систему стресс влияет на определенные белки и гормоны, которые способствуют потере калия и накоплению натрия.
Для того, чтобы уберечь себя от проблем с кожей, необходимо нормализовать уровень стресса и правильно питаться.
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