Как солнце разрушает нашу кожу

Считают, что шоколадный загар – признак успешного летнего отдыха. Но на самом деле, ровный темный цвет кожи является признаком ее фотоповреждения.

О том, что собой представляет это состояние, почему возникает и как оно связано с процессами старения, рассказала косметолог Анна Кравчук.

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Фотоповреждение – что это? Фотоповреждение – это состояние при котором наблюдается непосредственное повреждение кожи. Происходит это под воздействием ультрафиолетового излучения. Возникать оно может в любом возрасте и при любом типе кожи (независимо от времени года).



Фотоповреждение кожи

Как его распознать?

Во время длительного пребывания на активном солнце, УФ-лучи повреждают молекулы ДНК клеток и запускают окислительные процессы. В результате на коже проявляется загар, что и является первым симптомом фотоповреждения.

Загар – попытка кожи защититься от солнечного воздействия путем выработки меланина (пигмент, который синтезирует меланоциты). Он и окрашивает кожу в коричневый цвет.

Появление загара свидетельствует о том, что ДНК клеток были повреждены. Поэтому выражение "здоровый загар" – это сочетание взаимоисключающих понятий.

Фотоповреждение – состояния Загар Веснушки Лентиго (солнечное, возрастное) Злокачественное лентиго, лентиго-меланома Солнечный кератоз Рак кожи

Результатом фотоповреждения является фотостарение кожи. Она теряет эластичность, утолщается, становится дряблой, сухой, морщинистой (появляется сетка мелких морщин). УФ-лучи снижают функциональную активность белков и сильно истощают антиоксидантную защиту организма.

Следовательно, иногда может развиваться солнечный эластоз, при котором на лице появляются глубокие и множественные заломы, свидетельствующие о накоплении в дерме структурно поврежденных волокон эластина.



Фотостарение кожи

Как уберечь кожу от фотоповреждения?

Лучшим способом избежать плохих последствий солнца – полюбить загорать в тени.

Однако, стоит помнить, что солнце способствует синтезу витамина D. Поэтому избегать его не нужно. Вы можете спокойно принимать солнечные ванны в течение 15 минут каждый день. Этого вполне хватит для того, чтобы пополнить запасы прогормона D.

Обязательно пользуйтесь солнцезащитой, но делайте это правильно! Часто люди наносят солнцезащитный крем только один раз в день, что является недейственным. Продолжительность действия большинства солнцезащитных средств 1.5-2 часа. Также люди часто наносят недостаточное количество крема, в среднем нужна 1 чайная ложечка за одно нанесение.

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