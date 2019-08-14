Как солнце разрушает нашу кожу
Считают, что шоколадный загар – признак успешного летнего отдыха. Но на самом деле, ровный темный цвет кожи является признаком ее фотоповреждения.
О том, что собой представляет это состояние, почему возникает и как оно связано с процессами старения, рассказала косметолог Анна Кравчук.
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Фотоповреждение кожи
Как его распознать?
Во время длительного пребывания на активном солнце, УФ-лучи повреждают молекулы ДНК клеток и запускают окислительные процессы. В результате на коже проявляется загар, что и является первым симптомом фотоповреждения.
Загар – попытка кожи защититься от солнечного воздействия путем выработки меланина (пигмент, который синтезирует меланоциты). Он и окрашивает кожу в коричневый цвет.
Появление загара свидетельствует о том, что ДНК клеток были повреждены. Поэтому выражение "здоровый загар" – это сочетание взаимоисключающих понятий.
- Загар
- Веснушки
- Лентиго (солнечное, возрастное)
- Злокачественное лентиго, лентиго-меланома
- Солнечный кератоз
- Рак кожи
Результатом фотоповреждения является фотостарение кожи. Она теряет эластичность, утолщается, становится дряблой, сухой, морщинистой (появляется сетка мелких морщин). УФ-лучи снижают функциональную активность белков и сильно истощают антиоксидантную защиту организма.
Следовательно, иногда может развиваться солнечный эластоз, при котором на лице появляются глубокие и множественные заломы, свидетельствующие о накоплении в дерме структурно поврежденных волокон эластина.
Фотостарение кожи
Как уберечь кожу от фотоповреждения?
Лучшим способом избежать плохих последствий солнца – полюбить загорать в тени.
Однако, стоит помнить, что солнце способствует синтезу витамина D. Поэтому избегать его не нужно. Вы можете спокойно принимать солнечные ванны в течение 15 минут каждый день. Этого вполне хватит для того, чтобы пополнить запасы прогормона D.
Обязательно пользуйтесь солнцезащитой, но делайте это правильно! Часто люди наносят солнцезащитный крем только один раз в день, что является недейственным. Продолжительность действия большинства солнцезащитных средств 1.5-2 часа. Также люди часто наносят недостаточное количество крема, в среднем нужна 1 чайная ложечка за одно нанесение.
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