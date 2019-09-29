Как сон отличается по возрасту, полу и стране: всемирное исследование

Существуют различия в продолжительности и сроках сна по возрасту, географическому региону и полу.

В ежегодном всемирном исследовании сна было изучено почти четверть миллиона ночных снов, пишет Medical News.

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Исследование проводилось среди людей от 16 до 30 лет, за которыми наблюдали в течение двух недель.

Дольше всего спят жители Европы и Северной Америки, а самый короткий сон наблюдался в странах Азии.



Как спят люди из разных уголков мира

По своему часовому поясу позже всего просыпаются жители Ближнего Востока. Жители Океании оказались ранними птицами, ведь просыпаются раньше всех в мире.

Время сна молодежи в возрасте от 16 до 24 лет значительно больше, чем у старших людей.

Интересно, что девушки любят спать больше, чем парни, которые ложатся спать раньше них.

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