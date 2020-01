Как сон влияет на здоровье наших легких

Люди, которые регулярно спят более 11 часов или менее 4 часов в сутки, почти втрое чаще страдают от фиброза легких.

Наши биологические часы регулирует едва ли не каждую клетку тела, управляя циклами во многих процессах, учитывая сон, секрецию гормонов и обмен веществ, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

К теме: Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица

Исследования на мышах показали, что изменяя часовой механизм, можно нарушить фиброзный процесс, тем самым повысить вероятность развития легочного фиброза у животных.

Используя данные из британского биобанка, исследователи доказали, что легочный фиброз связан с недо- и пересыпанием.

Люди, которые спят до 4 часов в день, удваивают шансы на развитие легочного фиброза. Однако люди, которые спят более 11 часов в день, увеличивают шансы на развитие легочного фиброза втрое.



Рентгенограмма грудной клетки пациента с идиопатическим легочным фиброзом / Фото: Википедия

Меньшие, но все же повышенные риски были замечены и у тех людей, которые любят ложиться спать поздно ночью или работают посменно.

Исследователи объясняют это экспрессией "часового гена" – REVERBα. Этот ген продуцирует белок, который влияет на синтез коллагена мезенхимальными стволовыми клетками, тем самым способствуя образованию рубцов.

Легочный фиброз – это разрушительное неизлечимое состояние. Поэтому понимание того, что биологические часы влияют на него, открывает новые способы лечения или профилактики этого состояния,

– сказал ведущий исследователь Доктор Джон Блэйкли.

Стоит заметить, что предыдущие исследования специалистов указывали на то, что нездоровый сон связан с развитием диабета, рака, остеопороза, инсульта и инфекционных заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.