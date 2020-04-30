Как справиться со стрессом и страхами во время карантина

Не заражусь ли я смертельным вирусом? Сможет ли мой организм противостоять болезни? Выплатят ли мне зарплату? Когда закончится эпидемия и карантин? Наверное, в последнее время эти вопросы задает себе каждый. И не секрет, что в такой ситуации беспокойство и психологический дискомфорт только растет.

Ученые подсчитали, что до "коронакризиса" 33,7% всего населения планеты в какой-то момент своей жизни испытывали чувство тревоги, страха и беспокойства, пишет 24 канал.

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Сегодня уровень беспокойства во всех странах мира зашкаливает. О том, как распознать повышенное беспокойство и научиться его побеждать, Здоровью 24 рассказал международный коуч и автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

Роман Кириченко "К уже привычным страхам добавились новые, связанные с экономическим кризисом. Вот главные из них: страх смерти, страх неизлечимых болезней, страх острой нехватки финансов, страх увольнения, страх продления карантина, страх неудобств, связанных с карантином и ограничениями передвижения".

Фокус на негативе

Сложно идти легкой походкой, если на плечах груз в 100 килограммов. Так же и с эмоциональной легкостью. Если вы непрерывно находитесь в раздумьях и в голове постоянный хаотический поток – эмоциональная легкость будет редкостью в вашей жизни. В таком состоянии ваше внимание ограничено, а мозг воспринимает только то, на чем он сфокусирован. Иными словами, какие зерна посадили – такой урожай и получили.



Сосредоточение на негативе – создает только проблемы / Unsplash

Если вы поддались панике и ваше внимание поглотила негативная информация – оглянуться не успеете, как начнете везде находить негатив и подпитки для пессимистических мыслей. Причины беспокойства на 99% находятся внутри нас, а вовсе не во внешних обстоятельствах.

Фокус на плохом – одна из причин повышенного беспокойства, но, как показывает практика, 80% людей ориентируются на негатив и жалуются, оправдывая свои неудачи.

Страх неизвестности

Также к причинам беспокойства можно отнести и страх неизвестности, который вызвала пандемия и грянувший за ней мировой кризис. Страх неизвестности подпитывает фантазию, которая рисует в нашем мозгу такие картины будущего, что захочется, как в детстве, – спрятаться под одеяло и не вылезать, пока все не закончится. И все же, раз психологические проблемы и стрессы – это реалии современной жизни, нужно знать, как с ними справляться.

Проанализируйте все, что приходит вам в голову. Вы поймете, что половина из этого – из области фантастики, реализация таких сценариев маловероятна. Вам даже станет весело от этой глупости, которая крутилась в голове. Кстати, умение посмеяться над собой – первый шаг навстречу эмоциональной легкости.

Учимся держать беспокойство под контролем

Фокус на негативе, перенасыщенность плохими новостями о распространении вируса COVID-19 в мире и в Украине, постоянный поток мыслей и страх неизвестности ведут к беспокойству, а также к физической и эмоциональной напряженности. Самое важное – не настраивайтесь на то, что вы обязаны терпеть. Терпеть и бояться не стоит – нужно бороться!

Как справиться с беспокойством

Совет № 1. Найдите выход из беспокойства

Не держите беспокойство в себе – это приведет только к затяжной депрессии и неуверенности. Давайте выход накопленному в теле напряжению и плохим мыслям.



Коронавирус породил много новых страхов / Unsplash

Подберите способ, который подходит именно вам – можете покричать, можете попрыгать или потанцевать. Вы можете постоять на голове или побить грушу. Важно найти свой способ разрядки и применять его регулярно.

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Совет №2. Фильтруйте негатив

Убеждениям я уделяю особое внимание, поскольку они сильно влияют на жизнь человека. Как положительно, так и отрицательно.

Выпишите все фразы, которые говорите о себе в течение дня. Добавьте в список все ваши переживания о деньгах и об отношениях. Если они вас устраивают – оставьте как есть. Если нет – исправьте!

Главный критерий подобных замен – ощущение легкого расширения и свободы внутри вас. Попробуйте мыслить положительными образами. Визуализируйте оптимизм и вы почувствуете, как ум успокаивается, а мысли становятся ясными.

Роман Кириченко "Эти шаги помогут почувствовать эмоциональную легкость и, надеюсь, вам захочется двигаться и дальше в направлении создания счастливой жизни и наполнении ее тем, чего хотите именно вы".

Совет №3. Окунитесь в информационный вакуум

Разве могли мы не на карантине позволить себе столько тишины?! Ограничивайте поступления информации. Посчитайте сколько часов в день вы смотрите телевизор или листаете ленту социальных сетей. Сколько времени вы заняты обсуждением полученной информации. Побудьте в изоляции от новостей, требовательного шефа, рабочих задач и дед-лайнов.

Позвольте себе очиститься от информационного шума – сократите время на новости к минимуму. Попрактикуйте дыхательные техники, йогу, прогулки в одиночестве на свежем воздухе.

Скорее всего, сначала вам будет непривычно, возможно сначала уровень беспокойства подскочит, но в долгосрочной перспективе вы почувствуете эффект.

Совет №4. Живите здесь и сейчас

Сконцентрируйтесь на том, что с вами происходит сегодня. Сами удивитесь, когда сможете мыслить быстрее, а действовать – результативнее. Оказывается, найти правильный выход и эффективнее решать проблему было не так уж и сложно. Это надежный способ уменьшить тревожность, которая касается вашего будущего.

Совет №5. "Проиграйте" худший сценарий

Вы должны встретиться со своими страхами и опасениями лицом к лицу и продумать все ужасные сценарии. После чего мысленно сказать себе: "Я справлюсь, даже если все произойдет худшим образом!".

В какой-то момент вы поймете, что ваши страхи и беспокойство – это ничто иное, как просто эмоции. Все они потеряют силу, как только вы перестанете подпитывать их.

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