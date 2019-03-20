Как стать счастливыми: Супрун поделилась секретом

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Супрун дала советы, как стать счастливее
Супрун дала советы, как стать счастливее / Фото из открытых источников

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается День счастья. Каждого человека делают счастливым разные вещи. Кому-то нужно поехать за город и наблюдать за заходом солнца, другим же достаточно собраться всей семьей и поговорить искренне и откровенно.

По этому случаю и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам советы, как стать счастливее.

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Ульяна Супрун
“Однако если процессы, которые отвечают за эмоции и удовольствия в организме, дают сбой, даже долгожданное свидание или значительные успехи на работе не сделают человека счастливее. Ведь по своей сути счастье и удовлетворение жизнью – это биохимическая реакция организма. Поэтому будете ли вы счастливыми во многом зависит от того, работают ли все процессы в вашем организме правильно, получает ли он все необходимое и не болеет"”

По ее словам, здоровое питание и физические нагрузки помогут лучше "настроиться" на ощущение счастья. Также и. о. министра дала несколько советов, которые, по ее словам, помогут стать счастливее:

1. Старайтесь есть регулярно. Это поможет предотвратить внезапные гормональные нарушения, уменьшить аппетит, а также снизить риск переедания вечером.

2. Попробуйте есть на завтрак больше продуктов с высоким содержанием белков, например, яйца, скумбрию или йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов.

Супрун радить їсти йогурти з додаванням корисних горіхів, насіння чи фруктів
Супрун советует кушать йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов

3. Углеводы – это важный компонент ежедневного рациона питания. Старайтесь употреблять продукты, которые содержат углеводы с низким ГИ (гликемическим индексом), например, ржаной хлеб или каши. Эти продукты способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что положительно влияет и на нормализацию аппетита.

4. Выбирайте продукты, которые содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, оливковое или кунжутное масло. Также ешьте грецкие орехи, семена льна, авокадо и жирную рыбу, например, селедку.

5. Употребляйте на обед и ужин мясные продукты с высоким содержанием белков. Например, курятину, чечевицу, бобовые, рыбу или нежирную говядину.

Вживайте на обід та вечерю м’ясні продукти
Употребляйте на обед и ужин мясные продукты

6. Старайтесь чаще заниматься физическими упражнениями. Зарядка каждое утро или занятия йогой помогут увеличить уровень дофамина в организме (биологически активное химическое вещество, которое непосредственно стимулирует центры эмоциональных реакций и удовольствие, что влияет на улучшение или ухудшение настроения человека).

Не засиживайтесь подолгу у компьютера и больше двигайтесь в течение дня.

7. Также советуем полностью или хотя бы частично отказаться от алкоголя, кофеина, обработанного сахара, крахмалистых углеводов.

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Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье LifeStyle Медицина Здоровая жизнь Психология Ульяна Супрун Советы Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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