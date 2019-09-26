Как стресс влияет на зачатие ребенка

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Стресс и беременность
Стресс и беременность / unsplash.com

Долгое время это утверждение основывалось на вере. Но сейчас уже имеются научные доказательства того, что окружающая среда и образ жизни человека могут влиять на способность к зачатию.

С 2005 по 2009 год в США проводилось исследование. Ученые изучали взаимосвязь между токсическим действием химических веществ, стрессовыми нагрузками, уровнем биомаркеров стресса (кортизол и альфа-амилаза слюны) и скоростью наступления беременности.

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В исследовании приняла участие 501 пара, в которой партнеры перестали использовать контрацепцию и пытались забеременеть естественным путем. Период наблюдения составлял до 12 месяцев. До конца протокола дошла 401 пара. 347 женщин забеременели, 54 – нет.

На следующий день после зачисления в исследование и в первое утро каждой менструации сразу после пробуждения до чистки зубов, курения, употребления пищи или воды женщины собирали слюну и ночной доставкой отправляли в лабораторию. Если наступала беременность, сбор прекращался.

Жінки у стресі важче завагітніти
Женщинам в стрессе тяжело забеременеть

В самом начале обследования участники заполняли "тест на стресс". Женщины вели дневник, в котором регистрировали кровотечения, половые акты, периодическое использование гормональной контрацепции, результаты тестов на беременность, указывали данные об образе жизни, такие как курение, употребление алкоголя и напитков с кофеином.

В этом же дневнике женщины оценивали каждый день уровень общего стресса: 1 – почти нет стресса, 2 – сравнительно небольшое напряжение, 3 – умеренное количество стресса, 4 – много стресса.

Оказалось, что у женщин с высоким уровнем альфа-амилазы в слюне, по сравнению с женщинами с низким уровнем, шансы на беременность были снижены на 29%. Женщинам с более высокими показателями нужно большее количество времени для того, чтобы забеременеть. А у женщин с наивысшим уровнем альфа-амилазы риск бесплодия увеличивался в два раза.

Вывод: стресс негативно влияет на фертильность.

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Теги: Психология Стресс Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды
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