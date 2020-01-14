Как стресс и усталость влияют на сердце: исследование

Результаты нового исследования показывают, что хронический стресс и истощение могут быть ключевыми факторами в развитии фибрилляции предсердий.

Дефибрилляция предсердий является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма и основной причиной инсульта в Европе и Соединенных Штатах, сообщает CNN.

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Фибрилляция предсердий – это Это один из видов аритмии, при которой верхние камеры сердца – предсердия, теряют способность работать синхронно и скоординированно. Различные участки предсердий сокращаются хаотично, и по сути, предсердия исключаются из работы. Это может привести к ряду заболеваний, в том числе тромбозу и инсульту.

Мы знаем, что стресс может вызвать другие виды сердечно-сосудистых заболеваний, но это первое исследование, которое связывает истощение с потенциальным повышением риска аритмии сердца,

– сказал автор исследования доктор Парвин Гарг.

Гарг и его команда 25 лет следили примерно за 12 000 мужчин и женщин. Участники исследования оценивались в пяти случаях: психосоциальные меры гнева, истощение, социальная поддержка и использование антидепрессантов. Впоследствии эти результаты сравнивали с количеством людей, у которых в течение исследования развилась аритмия.

Не было обнаружено связи с болезнью сердца и гневом, социальной поддержкой или использованием антидепрессантов. Только люди, которые набрали наибольшее количество баллов по истощению, раздражительности, сильной усталости и чувству деморализации имели больше шансов на развитие фибрилляции предсердий.

Как объясняют ученые, выгорание связано с усилением воспаления и реакцией организма на физиологический стресс. Когда эти состояния "активируются" и становятся хроническими, то несут серьезные и разрушительные последствия для сердечной ткани, и приводят к развитию аритмии.

Исследователи отметили, что это наблюдательное исследование, благодаря которому нельзя провести причинно-следственные связи.

Мы ни в коем случае не говорим, что если вам удастся снизить уровень истощения, то вы снизите риск развития аритмии. Главная идея заключается в том, что высокий уровень стресса и истощение могут повлиять на ваше сердце и мозг,

– заявил Парвин Гарг.

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