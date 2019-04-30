Как стресс влияет на развитие рака

Ученые считают, что есть множество причин, обуславливающих влияние стресса на появление онкологических заболеваний.

Японскими учеными недавно было установлено, что у людей, которые постоянно испытывают стресс (особенно мужчин), риск развития рака на 11% выше, чем у людей, которые стабильно испытывают низкий уровень стресса.

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Журнал Live Science опубликовал данные, полученные специалистами Институт рака США и подтверждают, что хронический стресс действительно может запускать процессы, ведущие к появлению рака. Как пишет издание, связь между стрессом и раком обеспечивает "множество биологических причин".

По мнению исследователей, острый непродолжительный стресс часто бывает необходим организму, который таким образом тренируется реагировать на опасные моменты. Но хронический стресс, при котором наблюдаются постоянная сильная тревожность, психологическая подавленность, усталость, может спровоцировать негативные изменения в организме.

Кроме этого хронический стресс провоцирует активизацию воспалительных процессов и ослабления функций иммунной системы. Это, в свою очередь, также может повлиять на возникновение и развитие рака, подтвердили авторы исследования.



Стресс подавляет иммунную систему

В то же время Live Science опубликовал научную мысль о том, что говорить о стрессе как о безусловной причине рака пока еще рано. Профессор Элиза Бандера из Института рака Рутгерса в Нью-Джерси заявила, что хотя в последнее время появляется все больше свидетельств о влиянии хронического стресса на риск появления рака из-за нарушения иммунной регуляции, – эта связь все же не считается официальной причиной.

Однако все специалисты сходятся в едином мнении о том, что снижение уровня стресса повышает качество и продолжительность жизни людей, как здоровых, так и имеющих какие-то заболевания.

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