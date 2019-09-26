Как Супрун планирует заботиться о здоровье украинцев после увольнения из Минздрава

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Как Супрун планирует заботиться о здоровье украинцев после увольнения из Минздрава
Как Супрун планирует заботиться о здоровье украинцев после увольнения из Минздрава / thebabel

После ухода с должности и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун планирует и дальше работать в области медицины. Она отметила, что продолжит развенчивать мифы и писать полезную информацию на своей странице в Facebook.

Об этом экс-глава МЗ рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Супрун заверила, что сейчас она имеет немного больше времени, чтобы работать над своей страницей в Facebook.

"Также есть больше встреч относительно моей дальнейшей работы. К примеру, есть одна программа, которая называется Dezinfo Portal. Это так называемое место, где можно проверять, является ли информация в Facebook правильной", – сказала она.

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Экс-глава МЗ подчеркнула, что они работают над тем, чтобы создать инструмент, который будет следить за такими постами и определять – правда это или фейк.

Мы хотим создать такой медицинский инструмент, который будет разоблачать фейки. К примеру, некие "антивакцинаторские" посты или статьи, в которых пишут о каких-то "фуфломецинах" и говорят, что это может лечить все. Такой инструмент будет показывать, что это все фейк и ему не нужно верить,
– заявила Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что фейки – это одна из самых больших проблем в Украине в сфере медицины. "Ведь есть много лжи, фейков и манипуляций. Мы должны найти способ различать правду и ложь", – добавила Супрун.

Уляна Супрун
Ульяна Супрун

Отметим, что на своей странице в Facebook она внедрила интересную практику – время от времени чиновница публикует сообщения, в которых опровергает медицинские мифы. Ее советы и замечания цитируются в прессе и переворачивают представления о медицине для украинцев постсоветской эпохи.

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Автор: Мария Бондар, Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Медицина Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
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