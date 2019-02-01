Как татуировки влияют на сексуальную жизнь

274 Читати новину українською
Как татуировки влияют на сексуальную жизнь

Наличие татуировок влияет на количество половых партнеров – чем больше тату, тем больше связей.

Согласно опросу, в котором участвовали 2000 человек, более 40% миллениалов делают татуировки. В среднем на теле у них два-три рисунка, а у 18% – шесть и более. Американские исследователи утверждают, что такие люди более открыты и уверены в себе, поэтому и сексуальная жизнь у них разнообразнее.

Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств

При этом отмечается, что люди с татуировками более склонны к психическим расстройствам и проблемам со сном.

Татуювання

Люди с татуировками больше подвержены психическим расстройствам

"Исследование установило связь между татуировками и рискованным поведением, которое может отразиться на состоянии здоровья", – рассказала профессор Каролина Мортенсен. Она надеется, что врачи будут учитывать особенности людей с татуировками, опираясь на это наработки.

Недавно ученые установили, что татуировки могут вызвать воспаление мышц. С такой проблемой к врачам обратилась 31-летняя шотландка, которая набила себе на ноге очередную татуировку, но что-то пошло не так.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт
сегодня
1466
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Секс Психология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 121
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 705
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук