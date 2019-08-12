Как Tinder может вам навредить

С тех пор, как семь лет назад на рынок онлайн-дейтинга ворвался Tinder, многое изменилось: флирт в интернете стал привычным способом познакомиться. Но этот способ вреден для неустойчивой психики.

Стэнфордские ученые вместе с коллегами из Университета Нью-Мексико выяснили, что 39% американских пар познакомились в интернете, а не через друзей, как это делали раньше. По статистике Bumble, 20 тысяч знакомств в приложении закончились свадьбой.

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Недавнее исследование американских и корейских ученых посвятили побочным эффектам свайпа. Они опросили 269 студентов, зарегистрированных в тиндере, и сделали несколько выводов, пишет The Guardian.

Выяснилось, что люди, склонные к компульсивному поведению, в тиндере чувствовали себя еще более одинокими. Однако они продолжали свайпать в надежде с кем-то сблизиться и быстро привязывались к приложению.

Тиндер навредил и людям с низкой самооценкой. Неуверенные в себе пользователи заходили в приложение чаще других, но от этого им каждый раз становилось только хуже. Приложение усиливал их тревогу и чувство одиночества.

Тиндер привлекателен тем, что превращает поиск партнера в игру – в нем есть азартный компонент. Процесс затягивает так же, как лотереи, игровые автоматы или ставки на спорт. Соучредитель компании Джонатан Бадин признался, что применил в платформе механизмы подкрепления, о которых узнал на лекциях по психологии.



Tinder вреден для людей со слабой психикой

"Это новая технология, и никто не рассказал нам, как пользоваться", – рассказал антрополог Хелен Фишер. По ее словам, тиндер – не способ найти любовь, а просто приложение, в котором можно познакомиться с разными людьми. Ее совет – найти девять интересных людей и пообщаться с ними. Если ни с кем не сложилось, пора возвращаться в офлайн.

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