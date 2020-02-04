Как тип питания влияет на развитие цистита

Специалисты провели масштабное исследование в ходе которого обнаружили, как на развитие инфекций мочевыводящих путей влияют два типа питания – вегетарианство и мясоедение.

Ученые обнаружили, что вегетарианцы значительно реже болеют инфекциями мочевыводящих путей, чем "мясоеды", сообщает Nature

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Чтобы понять, может ли диета уменьшить случаи цистита, исследователи следили за жителями Тайваня и Китая, так как среди них много вегетарианцев по религиозным причинам. Итак, за 9 274 лицами, треть из которых были вегетарианцами, исследователи следили с 2005 по 2014 год. Среди 3 040 человек, которые были вегетарианцами, только у 217 человек развились ИМП, по сравнению с 444 из 6 684 мясоедов.

Цистит – что это? Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Чаще всего от этого заболевания страдают женщины репродуктивного возраста. Это обусловлено анатомическими особенностями женского организма: у женщин мочеиспускательный канал короче и шире, чем у мужчин, соответственно, инфекции легче попадают в мочевой пузырь.

Подводя итоги исследования, ученые обнаружили, что у тех, кто не едят мяса, примерно на 16-18% меньше шансов на развитие цистита.

Специалисты объясняют это тем, что мясо, особенно курятина и свинина, переносят бактерии E.coli, которые часто становятся возбудителями инфекций мочевого пузыря, например, цистита. Между тем вещества из фруктов и овощей могут остановить рост этих бактерий – например клетчатка, которая окисляет кишечник.

Поэтому те, кто избегает мяса, могут иметь меньшую вероятность наличия в кишечнике бактерий кишечной палочки. Эксперты также считают, что вегетарианская диета с высоким содержанием фруктов и овощей содержит фитохимические вещества, которые останавливают рост бактерий.

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