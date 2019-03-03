Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога

Самоубийства в Украине – распространенное явление, причем в последнее время самоубийц становится все больше.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000-м году в Украине происходило 30 суицидов на 100 тысяч населения. В начале 2010-х эта цифра значительно снизилась – до отметки 18-19. Но уже в 2016-2017 годах количество самоубийств снова выросло – до более 20-ти.

Почему так происходит и как предотвратить трагедии? Об этом эксклюзивно для 24 канала рассказал психолог, профессор, директор Института психологии имени Г. С. Костюка, академик Национальной академии педагогических наук Украины Сергей Максименко.



Сергей Максименко

Психолог отмечает, что хоть процент суицидальных случаев в Украине сейчас растет, однако до лидерства по количеству самоубийств в Европе нам еще далеко.

Так, в Польше, Бельгии и Словении (странах со значительно более высокими экономическими показателями) процент самоубийств еще выше. А в Норвегии аж 37 самоубийц на 100 тысяч населения!

Самые низкие показатели уровня самоубийств в Европе зафиксированы в Азербайджане (3,3%), Албании (4,3%), Греции (4,3%), Кипре (4,7%), Армении (5,4%), Израиле (5,5%), Боснии и Герцоговине (6%), Мальте (6%) и замыкает десятку Грузия (6,7%).

Самый высокий уровень самоубийств среди европейцев: в Норвегии (37%), Литве (32,7%), Казахстане (27,5%), Беларуси (22,8%), Польше (22,3%) и Латвии (21,7%).

По данным ВОЗ, всего в Европе ежегодно происходит 128 тысяч самоубийств.

Как ни парадоксально, но по оценкам психолога, чем богаче страна, тем суицидов больше.

В высокоразвитых странах – Норвегии, Швеции или Шотландии – люди постоянно в поисках смысла бытия. Вообще жители богатых стран многим недовольны. Это вызвано перенасыщенностью достатком, материальными благами и свободой выбора,

– объясняет психолог.

Но причина суицидов в Украине – другая. Она скорее связана с низким уровнем жизни, безработицей и нестабильной политической и экономической ситуацией в стране. Также проблема в том, что в Украине нет ни одного закона, который бы увеличивал психологическую защищенность населения.

Что побуждает киевлян лезть в гроб?

Рекордный рост числа самоубийств в Украине – в Киеве. Только по официальным данным, жители столицы накладывают на себя руки регулярно один-два раза в неделю.

По мнению психолога, интенсивное ухудшение уровня жизни, одиночество, война на востоке Украины, потеря близких во время военных действий, роста тарифов и уровня безработицы и побуждает все больше киевлян кончать с жизнью. Именно из-за ухудшения благосостояния люди теряют смысл бытия, испытывают фрустрацию, которая перечеркивает будущее. Это и приводит к суицидам.

Так, по данным психолога, 77% киевлян недовольны ростом цен и переживают это трагично, 61% – недовольны безработицей, 63% – невыплатой зарплат и пенсий.

Эксперты также отмечают, что суицидные попытки чаще всего совершают молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, которые преимущественно живут в развитых промышленных районах. Поэтому и не удивительно, что в Киеве столько трагических случаев.

Как с этим бороться?

По мнению Максименко, надо развить инфраструктуру, которая будет выполнять профилактическую роль. Принятие закона о психологическом здоровье в Украине, который действует, например, в США, будет способствовать уменьшению количества самоубийств.

Если закон примут – изменится отношение к личности. Изменится соотношение – государство станет для человека, а не человек для государства, как сейчас. Но закон сможет действовать только в правовом государстве,

– говорит психолог.

Кроме того, законом будет предусмотрена психологическая защита различных слоев населения путем построения просветительской деятельности. Планируется задействовать конкретно психологические технологии и диагностический инструментарий, который сделает возможным выстраивание внутренних механизмов самосохранения и самозащиты каждой личности.

В соответствии с законом о психологическом здоровье государство будет адекватно и взвешенно реагировать на сигналы вероятных самоубийц, которые, как правило, делятся переживаниями. И будет вынуждено находить средства, чтобы удовлетворять их потребности,

– рассказал Максименко.

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Также профессор подчеркнул, что самоубийства возникают и потому, что мы просто не научились сорадоваться – то есть болеть за достижения другого так, как за свои собственные. Мол, отсутствие положительных отзывов и подталкивает людей чувствовать себя брошенными и стремиться уйти из жизни добровольно.