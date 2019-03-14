Как уберечь почки от болезней: 5 советов от Минздрава

14 марта – всемирный день почки. Статистика свидетельствует, что около 10% населения мира страдают хроническими болезнями почек, которые во многих случаях приводят к инвалидности и смерти.

Поэтому Министерство здравоохранения советует придерживаться простых ежедневных советов, чтобы уберечь почки от болезней.

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1. Правильно питайтесь

Самое простое, что вы можете сделать для здоровья своих почек – придерживаться полноценного режима питания. Следует также уменьшить употребление соли и пряностей.

2. Пейте достаточно воды

Это поможет нормализовать работу почек. Ориентируйтесь на собственное чувство жажды.

Ориентировочные нормы потребления жидкости для взрослых с весом 70-75 кг – 2800-3000 мл. Сюда входит любая жидкость, включая все жидкие блюда и напитки. Ограничьте сладкие газировки, соки и сокосодержащие напитки.

3. Контролируйте артериальное давление

Высокое артериальное давление является одной из основных причин развития болезни почек. Повышают этот риск еще и диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повышенный холестерин. Регулярно проходите обследование и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.



Как уберечь почки от болезней

4. Бросьте курить

Если вы часто курите, то это уменьшает кровяной поток к некоторым частям почек, из-за чего этот орган начинает хуже функционировать. Табакокурение увеличивает риск рака почек.

5. Займитесь спортом

Физические нагрузки нормализуют артериальное давление, улучшают микроциркуляцию крови в почках и таким образом уменьшают риск развития хронических болезней почек. Если нет времени на тренажерный зал, тогда просто ходите пешком.

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