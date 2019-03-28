Как уберечь психическое здоровье во время выборов

Предвыборная кампания продолжается, везде активная агитация. Вся страна в ожидании выбора, внимание СМИ приковано к статистическим данным главных политических гонок и их участников. Однако, слово "избиратель" воспринимается, как нечто стихийное и безликое.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какие эмоции и переживания переживает рядовой избиратель? Какое влияние на его психическое и физическое здоровье имеет предвыборный и избирательный процесс? Почему люди чрезмерно взволнованы и раздражены во время этого периода. На эти вопросы Здоровью 24 ответили психологи Галина Гурак и Антонина Агилова.

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Те или иные эмоции возникают двумя главными путями: физиологическим – производятся соответствующие гормоны на внешний раздражитель, и психологическим – страх, раздражение, радость и другие эмоции возникают на основе собственной интерпретации событий. Обычно человек интерпретирует события через привычную призму, на основе прошлого опыта. Это отчасти создает определенную зашоренность, которая не впускает новый опыт, новые эмоции.

Ответственность

Психолог Галина Гурак "По сравнению с избирательными процессами, которые происходили до "революции достоинства", нынешние выборы стали для граждан "сверхвыбором". Практически каждый украинец понимает, что "выбрать кандидата" – это частично взять на себя ответственность за будущие события в стране: решение военного конфликта, финансовое, образовательное, медицинское благополучие и т.п. ".

Чувство ответственности порождает в избирателе такие эмоции, как страх, тревожность, раздражение, чрезмерные ожидания. А это в свою очередь приводит к чрезмерному волнению, стрессовым состояниям, проблем с физическим здоровьем (болезни сердца и сосудов: гипертонический криз, мигрень, обострение хронических заболеваний и т.д.).



Избиратель теряет много психических сил

Особенно переживания из-за избирательного процесса свойственны людям, которые склонны к консерватизму, перфекционизму, негативизму, лицам пожилого возраста (которые часто "живут" политикой, воспринимают ее как часть своей жизни, заполняя ею собственное одиночество или недостаток общения).

Не менее психических сил и переживаний избиратель тратит на обсуждение предстоящего события, отстаивая свои убеждения, или выслушивая мнения других избирателей.

Психолог Галина Гурак "Уровень конфликтности на момент избирательного процесса всегда растет, этот феномен был исследован американскими учеными во время президентской гонки с участием Барака Обамы (здесь о расовом конфликте, который существует в США очень давно). В Украине же конфликты между избирателями порождают: языковой вопрос, вопрос принадлежности лиц к "прошлой власти", вопрос военных действий на востоке страны и т.п.".

Что же делать?

Во-первых, важно обратиться к собственному сознанию: расставить четкие приоритеты, понять, что важнее собственно психическое здоровье или 1 день выборов?

Во-вторых допустить и принять возможность проигрыша избранного кандидата в президенты (известно, что избиратель, который болеет "за своего" кандидата часто воспринимает его проигрыш как собственное поражение).

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В-третьих: ограничить разговоры о политических процессах.



Люди, которые будут работать на выборах, должны подготовиться

Как предотвратить стресс в день выборов:

предварительная подготовка: определиться с окончательным выбором, приготовить необходимые документы, выбрать время для голосования так, чтобы избежать большого скопления людей. Можно взять с собой бутылочку с водой (или медикаменты, если у вас присутствуют хронические заболевания)

сглаживание конфликтов на избирательных участках: будьте максимально вежливыми, с пониманием отнеситесь к другим избирателям и рабочим моментам избирательной комиссии;

уменьшение просмотров статистических данных, ведь придет новый день и все и так станет известно!

увеличение времени проведенного с пользой для себя: после голосования – прогулки, дополнительный сон, активный отдых и тому подобное.

эмоциональное и телесное напряжение не следует снимать алкоголем. Для этого подойдет: массаж тела, теплая ванна перед сном, ароматерапия, йога, медитация и тому подобное.

Важно быть в тонусе, особенно участникам избирательного процесса, которые следят за порядком, законностью и отстаивают голоса избирателей, но, вместе с тем, важно перед днем ​​выборов снять телесное и эмоциональное напряжение, выспаться, лечь в 23:00 и проспать всю ночь, чтобы чувствовать себя полным сил и бодрым. Ведь с 23 часов и после полуночи начинает вырабатываться важный нейрогормон – мелатонин.

Также нужно себя правильно настроить на сохранение спокойствия, уверенности, телесной и душевной бодрости. Понять для себя какой результат от этого события ожидаешь. С каким внутренним настроением, эмоциями и ощущениями хочешь войти в день выборов и выйти из него.

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