Как уберечь ребенка от ожирения с первых дней жизни

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Как уберечь ребенка от ожирения с первых дней жизни
Как уберечь ребенка от ожирения с первых дней жизни / todaysparent.com

Младенцы, которые на искусственном вскармливании или получают грудное молоко только время от времени, более подвержены риску ожирения.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения советует дольше давать ребенку грудное молоко.

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Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок получает молоко матери, тем надежнее он защищен от появления ожирения.

Было исследовано состояние здоровья детей младшего школьного возраста из 21 страны. С 13,7 миллиона, которые попали под наблюдение ученых, 400 тысяч детей уже имеют крайнюю степень заболевания, а проблемы с лишним весом наблюдаются у каждого пятого ребенка.

Специалисты определили, что те, кто получал в основном искусственное вскармливание, более подвержены риску набора лишних килограммов. Грудное вскармливание же снижает риск возникновения ожирения на 13%.

Грудне вигодовування знижує ризик виникнення ожиріння на 13%
Грудное вскармливание снижает риск возникновения ожирения на 13%

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать ребенку исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму.

При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет "или дольше".

Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения среди детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.

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Теги: Здоровье Ожирение Уход за младенцами ВОЗ Дети
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