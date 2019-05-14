Как уберечь ребенка от ожирения с первых дней жизни

Младенцы, которые на искусственном вскармливании или получают грудное молоко только время от времени, более подвержены риску ожирения.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения советует дольше давать ребенку грудное молоко.

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Согласно двум исследованиям, чем дольше ребенок получает молоко матери, тем надежнее он защищен от появления ожирения.

Было исследовано состояние здоровья детей младшего школьного возраста из 21 страны. С 13,7 миллиона, которые попали под наблюдение ученых, 400 тысяч детей уже имеют крайнюю степень заболевания, а проблемы с лишним весом наблюдаются у каждого пятого ребенка.

Специалисты определили, что те, кто получал в основном искусственное вскармливание, более подвержены риску набора лишних килограммов. Грудное вскармливание же снижает риск возникновения ожирения на 13%.



Грудное вскармливание снижает риск возникновения ожирения на 13%

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев давать ребенку исключительно грудное молоко, постепенно приучая к прикорму.

При этом врачи пересмотрели собственные рекомендации и пришли к выводу, что кормить ребенка грудью можно до двух лет "или дольше".

Авторы исследования предупреждают, что крайняя степень ожирения среди детей связана как с немедленным, так и с долгосрочным ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы, системы обмена веществ и других систем организма.

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